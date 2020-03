Risto Mejide asegura que le consiguió el trabajo a Albert Rivera y rompe su amistad con él por no agradecérselo

El presentador Risto Mejide ha mostrado un gran enfado por la supuesta falta de agradecimiento de Albert Rivera, pues según Mejide fue él quién le consiguió el trabajo en el despacho de abogados por el que el expolítico ha fichado.

En su programa de Cuatro, Todo es mentira, Mejide aseguraba que "Él [Albert Rivera] ha dicho que llevaba meses negociando. ¿Sabéis quién inició esas negociaciones? Yo".

"No he sido yo quien le ha contratado, no he sido yo quien estaba buscándole, pero yo he facilitado que eso ocurriese", decía el presentador, que aseguraba que lo cuenta "porque entre otras muchas cosas ya no somos amigos, lamento decirlo".

El problema estriba en que Risto Mejide considera que no se le ha agradecido su ayuda. "La gente que no es leal, que no es considerada siga por la vida como si nada pasara, aprovechándose del silencio de los demás y yo como estas cosas no me las callo quiero que la gente sepa con quién trata", decía con dureza.

"A mi alguien me consigue un contacto con el que consigo un curro y lo mínimo es enviar un whatsapp de agradecimiento, lo mínimo. No pido un jamón", enfatizaba el presentador.

"Es un tema de Albert Rivera. Si esto lo haces con alguien que resuelve tu futuro profesional, con alguien que te ayuda, ¿qué no harás con la gente que no lo hace?", se preguntaba Mejide, ante las muestras de apoyo de sus colaboradores.

"A mí me ha decepcionado hasta niveles estratosféricos y como es coherente mi vida pública con mi vida privada lo digo para que todos lo sepáis", concluía.