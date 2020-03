Los nuevos talentos del cine japonés exponen sus historias en la Filmoteca este mes de marzo

Gracias a una nueva colaboración con la Japan Foundation, llega a València este ciclo dedicado al mejor cine japonés reciente en el que está representada una nueva generación de directores y directoras que han atraído la atención del público y de la crítica tanto en Japón como fuera de sus fronteras, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de un grupo de cineastas que "están renovando el panorama cinematográfico nipón, ya sea por su juventud, como en los casos de Ryusuke Hamaguchi, U-ki Yamato o Yûya Ishii; o por haber realizado algunos de los trabajos mejor valorados por la crítica en estos últimos años".

En esta selección de ocho películas, producidas todas en los últimos cinco años, esta nueva generación de cineastas muestra "tener inquietudes similares, como la atención a las pequeñas historias, la relación de sus personajes con sus entornos o el gusto por trabajar con intérpretes jóvenes y apenas conocidos".

Más allá de estas coincidencias, las películas del ciclo demuestran que hay un tema de interés común en estos cineastas: el amor en sus más diversas manifestaciones es el motor que mueve a la mayoría de los personajes, desde el romántico que está presente en 'Asako I & II', 'Drowning Love', 'The Tokyo Night Sky Is Always the Densest Shade of Blue' y 'Three Stories of Love'; hasta el paternofilial y maternofilial que figura en 'Her Love Boils Bathwater', 'Dear Etranger' y 'La Nuit où j'ai nagé'.

En la sesión del jueves 12 de marzo, a las 20.15 horas, en la que se proyecta la coproducción franco-japonesa 'La 'Nuit où j'ai nagé' (2017) de Korei Igarashi y Damien Manivel, el ciclo será presentado al público de la Filmoteca por el profesor de la Universitat de València y especialista en cultura y lenguas japonesas, Raúl Fortes.