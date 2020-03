Indignación en Italia por un vídeo satírico que insinúa que la pizza propaga el coronavirus

Un cocinero que tose y esputa sobre una pizza bautizada como Covid-19, la denominación técnica del coronavirus de Wuhan. Son las imágenes de un vídeo satírico de la cadena francesa Canal+ que han desatado la indignación en Italia y ha estado a punto de provocar un conflicto diplomático entre ambos países.

En el vídeo, que forma parte de una una serie de spots de la cadena francesa en los que se ironiza también sobre las medidas francesas contra la epidemia, se escucha una voz en off que presenta "la pizza que dará la vuelta al mundo". El clamor de los italianos, que consideraban que la grabación vinculaba los productos del país con la propagación del coronavirus, ha hecho que el canal retirase la grabación y pidiese disculpas.

This was broadcast on French tv channel Canal+. Italian Coronavirus pizza. GROSS. #Covid_19pic.twitter.com/Aaul6ZwiTr — Francesco 🌱 (@Flanas07) March 3, 2020

Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales se han llenado en unas horas de comentarios de ciudadanos italianos molestos por el vídeo francés y los políticos también han expresado su disgusto ante la grabación. La ministra de de Agricultura, Teresa Bellanova, lo ha calificado de "espeluznante y vergonzoso" y ha exigido unas disculpas.

Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è VERGOGNOSO e RACCAPRICCIANTE. Pretendiamo delle scuse!#LItaliafabenehttps://t.co/dKHuXOfDJBpic.twitter.com/KuqFq3VdjR — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) March 3, 2020

Di Maio: "Es profundamente irrespetuoso"

Tampoco ha tardado en reaccionar el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi di Maio, que ha considerado el vídeo "de pésimo gusto e inaceptable". Así se ha pronunciado a través de Facebook, en una publicación en la que asegura que entiende "la sátira", pero afea al canal francés que "burlarse de los italianos de este modo" con la situación de emergencia es "profundamente irrespetuoso".

En la red social ha invitado a los autores a ir a Italia a comer una pizza "como no han probado en su vida", así como a respetar los productos "'Made in Italy', excelencias que no tienen comparación en el mundo".

Asimismo, afea a los medios de comunicación su actitud, ya que "en estas circunstancias" tendrían "la obligación moral de facilitar información correcta y transparente" sobre la dimensión del fenómeno en Italia. "Desgraciadamente, no es lo que está ocurriendo y esto está dañando nuestra economía y a nuestros empresarios. Este vídeo -que no publico para no contribuir a su difusión-, aunque sea satírico, es la prueba", ha añadido.

"Exigimos respeto. Nuestros ciudadanos, trabajadores, y empresarios exigen y merecen respeto, sobre todo en una situación delicada como esta", ha concluido.

Disculpa de Canal+

Al constatar la irritación que el vídeo había provocado entre los italianos, el grupo televisivo francés ha retirado la grabación y ha pedido excusas. "Canal+ se disculpa con nuestro amigos italianos por la transmisión de un breve spot de pésimo gusto, sobre todo en el contexto actual, al hacer una referencia carticaturesca a Italia en un programa satírico", ha lamentado un portavoz.

Además, ha explicado que el vídeo ya ha sido retirado y que Canal+ enviará una carta de disculpa al embajador italiano en París.