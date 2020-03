¡Deseo concedido! Amazon rebaja al 35% la Fujifilm Instax Mini, su cámara más regalada

Lo vintage triunfa. Lo saben aquellos que han desempolvado sus viejos looks de los 80 y los 90, aquellas prendas que pensaron que nunca más usarían, pero que guardaron (con acierto) "por si acaso". Lo saben los decoradores, que han rescatado sus muestrarios de papel pintado y, también, las exposiciones caseras de fotos con marco blanco, del tipo Polaroid. Y es que ahora no hay álbum o exhibición fotográfico que se precie que no cuente con este tipo de instantáneas porque, por suerte, las cámaras instantáneas han vuelto para quedarse.

Es curioso cómo, en una época en la que resulta tan sencillo hacer mil tomas de un mismo instante (y luego que tenemos la memoria del móvil llena…), haya una gran mayoría que apueste por capturar e imprimir un único momento. Porque este tipo de cámaras requiere de cargas de películas con un número de impresiones limitada por cada carga. ¿A quién no le recuerda al carrete que, cuando se acababa, había que ir a revelarlo? La única diferencia es que, con esta cámara, el resultado es instantáneo.

Sin embargo, algunos modelos no son aptos para todos los bolsillos, como el caso de la marca Leica, cuya cámara retro hace fotos en blanco y negro a cambio de pagar por ellas 8.000 euros. Pero, como siempre, Amazon vende una versión más asequible que se ha convertido en la favorita para regalar. Se trata de la popular Fujifilm Instax Mini que el gigante del comercio ha rebajado un 35%. De los 84 euros que cuesta de normal, ahora puedes conseguirla por 54,99 euros. ¿No te parece una gran oportunidad?

Fujifilm Instax Mini, de oferta en Amazon. Amazon

Colores retro y una gama revisada

Esta nueva versión de la Instax Mini está equipada con un espejo para selfies y mantiene la medición automática de la exposición del modelo anterior. Además, está disponible en varios colores. El azul hielo, el blanco, el rosa flamenco y el verde lima tienen un precio de 54,99 euros, tras someterse a la rebaja del 34%. El amarillo, una edición limitada, tiene un precio de 57,88 euros e incluye tres filtros de color, igual que el morado, cuyo precio aumenta a 59,88 euros. Por último, el rosa suave tiene un precio de 59,97 euros.

No te olvides de adquirir este pack 20 hojas de películas fotográficas para no quedarte sin carrete. Además, ahora tienen un 23% de descuento.

Papel fotográfico Instax Mini. Amazon

