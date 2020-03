València serà la primera ciutat espanyola que implementarà el reciclatge de residus d’acer i alumini lleugers

La ciutadania podrà reciclar en València, a partir de maig, les càpsules de café i altres residus d’acer i alumini lleuger, com ara les tapes dels iogurts o tubs de pasta de dents, en els més de 2.500 contenidors grocs d’envasos repartits pel terme municipal. Es tracta d’un “gest que contribueix a impulsar l’economia circular mitjançant un sistema d’aprofitament de recursos en el qual treballa l’Ajuntament dins d’una estratègia sostenible que aposta per la reutilització dels elements i la reducció de residus que acaben en els abocadors”, com ha destacat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Aquest projecte pilot, “és un exemple de col·laboració públic-privada, i suposarà l’adaptació de la planta de reciclatge de Vaersa, així com una campanya d’informació per a garantir el bon ús del contenidor groc”, tal com ha informat Campillo, qui també ha explicat que aquesta iniciativa “convertirà València en la primera ciutat espanyola que facilita el reciclatge massiu de residus d’acer i alumini lleuger”, “i s’ha impulsat arran de la política desenvolupada per l’Ajuntament per tal de complir els objectius de la Unió Europea que marca que en 2025 s’haurà de recuperar el 50% de l’alumini en general”.

Acers i aluminis lleugers que es podran dipositar als contenidors grocs de València a partir de maig. Ajuntament de València

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat el projecte junt amb la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i el director general de Nespresso Espanya, Thomas Reuter, que han signat el conveni per al projecte pilot de reciclatge de residus d'acer i alumini lleugers que permetrà aquesta actuació “sense cap cost per a l’Ajuntament”.

En la mateixa línia, la consellera Mireia Mollà ha destacat que amb aquest canvi “passarem d’un sistema d’economia lineal a una economia circular que permetrà seguir la normativa europea i recuperar aquest material que, a hores d’ara, acaba, en més d’un 80% dels casos en l’abocador”. “A més, amb aquest projecte alineat amb l’estratègia contra el canvi climàtic, València és referent i exemple per a tot el territori valencià”, ha afegit. Mollà també ha animat a altres empreses a que s’unisquen a col·laborar amb les administracions i sumar-se a aquesta estratègia de sostenibilitat.

Per la seua banda, el director General de Nespresso en Espanya, ha destacat la “valentia de les administracions valencianes per l’impuls d’aquesta innovació mediambiental que beneficia no sols a les nostres càpsules de café, sinó a un ampli ventall de productes”. Thomas Reuter ha fet referència al projecte pilot impulsat per Nespresso a França, “que fa més còmode i accessible el reciclatge a més de 15 milions de persones i tones d'alumini i acer lleuger reciclades fins ara”.

A València ciutat, a partir del mes de maig s’instal·larà als contenidors grocs un vinil informatiu sobre els nous residus que es poden reciclar. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, calcula que entre 500 i 1.000 tones a l’any seran potencialment reciclables amb aquest nou sistema, “que ara per ara acaben a l’abocador de Dos Aigües o com a residus impropis en el contenidor marró de matèria orgànica per la seua difícil separació”.