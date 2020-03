Oltra, "expectant" amb la Llei de Llibertat Sexual per a sumar sinergies amb el Govern

La també consellera d'Igualtat, que ha presentat la campanya institucional del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, ha valorat a preguntes dels periodistes l'avantprojecte de llei del Governe PSOE-Unides Podem que castiga tot comportament sexual sense consentiment.

A l'espera d'estudiar la norma en la conferència sectorial amb les comunitats autònomes, per les competències compartides, Oltra ha posat en valor que és "un projecte molt necessari perquè eradicar la violència contra la dona requereix d'un cos legal" i "una necessitat imperiosa" per a adaptar-se a la normativa internacional.

Per a aconseguir-ho, ha instat el Govern a sumar-se al Conveni d'Istanbul, com ja va fer el Consell des del passat 1 de gener amb el canvi de la llei valenciana, perquè "totes les agressions a dones siguen contemplades com a violacions dels Drets Humans" i isquen així de l'àmbit de la parella o ex-parella. També ha advocat per ampliar les mesures de protecció social, educativa i sanitària sobre la dona.

En el cas del Pacte Valencià contra la Violència Masclista, l'última sessió de la comissió de seguiment va acordar que el pròxim 6 d'abril serà el punt de partida dels treballs per a elaborar una estratègia valenciana contra les agressions sexuals. "Que el Govern estiga impulsant una llei en aquest sentit fa que tinguem unes sinergies en la mateixa direcció", ha ressaltat Oltra.

Paral·lelament, ha posat el focus en la necessitat de combatre la femenització de la pobresa, "un dels fenòmens que més creix i impacta en la qualitat de vida" i ampliar la representació de les dones en llocs de direcció en el sector públic i el privat. Com a exemple, ha apuntat que el 80% dels salaris espanyols per davall dels 12.000 euros anuals corresponen a treballadores, amb el consegüent impacte en l'empobriment dels seus fills.