Los Chikos del Maíz fan triplet a València per a presentar 'Comanchería'

MC's Nega i Toni el Sucio es pujaran a l'escenari valencià amb els seus nous temes de rap on "la insurrecció, la resistència i el sarcasme tornen a ser ingredients protagonistes", informa l'espai en un comunicat.

'Comanchería' és el retrobament musical dels dos membres del grup i sorgeix després de dos anys de treball. Un disc que es compon de 14 temes replets de "significat i adrenalina", com és el cas d''El Extraño Viaje', 'Forjado a Fuego' o 'Senderos de Gloria', on han pogut col·laborar amb altres figures de l'escena del rap nacional, com Zatu, Kase.O o Machete en Boca.