Igea afirma que si pierde las primarias seguirá en Ciudadanos y que no aspira a estar en la Ejecutiva de Arrimadas

Así lo ha explicado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado si, ante una posible derrota frente a Arrimadas, se plantearía "salir del partido para no molestar".

"Yo he molestado al partido todos estos años sacando el tercer, el cuarto o el quinto mejor resultado de toda España cuando me presenté a diputado" y después en Castilla y León "a las elecciones autonómicas", y "pienso seguir molestando a mi partido e intentando sacar el mejor resultado posible para él y trabajando para cumplir el programa", ha señalado.

En este sentido, ha rechazado la idea de que "si pierdes, te vas", que, a su juicio. "Cuando cada vez que un señor pierde, se va, nos pasa lo que ahora, que nos hemos quedado con 10.000 militantes activos", ha dicho en referencia a los 10.702 afiliados de Cs -de los 20.713 que componen el censo- que participaron el fin de semana en la elección de los compromisarios que acudirán a la Asamblea General dentro de quince días.

NO BUSCA HABLAR DE SU PUESTO "NI DEL DE NADIE"

Sobre la posibilidad de que Arrimadas le invite a formar parte de su Ejecutiva en el caso de que ella gane las primarias, Igea ha dejado claro que él no aspira a esa integración.

"Inés Arrimadas no me lo ha ofrecido" y "yo le dije que no quería estar en la Ejecutiva, que yo quería hablar de la organización del partido, que yo no quería reunirme con ella para hablar de mi puesto ni del de nadie", ha subrayado, añadiendo que esto último es "una de las cosas que se han dicho que son mentira".

Igea ha asegurado que no tiene "ninguna necesidad" de integrarse en el equipo de la portavoz parlamentaria porque tiene una labor como vicepresidente autonómico. A su juicio, "lo mejor de la política es estar en el gobierno", donde "se disfruta mucho más que haciendo proposiciones no de ley" -lo que hacen los grupos parlamentarios- porque "tienes la oportunidad de cambiar la vida de la gente".