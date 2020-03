Cayetano Rivera, el gran ausente en una noche muy especial para Eva González

Aunque todo apuntaba a que la relación de Cayetano Rivera y Eva González superaba sus supuestas horas bajas, una gran ausencia ha vuelto a poner el matrimonio en el foco mediático. El torero no ha asistido a la velada en la que su esposa ejercía de maestra de ceremonias, la de la entrega de las Medallas de Andalucía, puesto que se encontraba en el festival taurino en Aranda de Duero a beneficio de La Sociedad Española de Cirugía Taurina. Un compromiso laboral al que Rivera no podía faltar pero que le impidió disfrutar de una noche muy especial para Eva en la que no pudo evitar soltar alguna que otra lágrima de emoción.

Si bien es cierto que no estuvo acompañada por su esposo, Eva sí que gozo de la compañía de su gran amiga Vanesa Martín, quien, además, fue una de las galardonadas de esa noche. "Enhorabuena amiga porque capitaneaste semejante gala como tú sola podrías haberlo hecho, con inteligencia, elegancia, sentido del humor y sensibilidad extrema", le dedicaba la cantante a la miss, quien ya encontró en Martín el mejor refugio cuando saltaron las primeras noticias de la supuesta infidelidad de Cayetano con Karelys Rodríguez.

Cabe destacar que también se pudo ver a la presentadora, tal y como ella misma ha subido a su cuenta de Instagram, rodeada de seres queridos durante la celebración del cumpleaños de su íntimo amigo el diseñador Cristo Bañez. "Celebrando la vida que con vosotros es más bonita", ha escrito a los presentes en esta reunión a la que tampoco acudió Cayetano Rivera.

Declaraciones de confianza

No obstante, y a pesar de los rumores que llevan acompañando a su matrimonio algunos meses, Eva González ya ha declarado en más de una ocasión que mucho de lo que se dice no se asemeja a su realidad. "Confío plenamente en la persona que tengo al lado", dijo durante la presentación de la nueva edición de La Voz hace algunos meses. "Yo no entro en este tipo de cosas, yo sigo con mi vida y con mi familia exactamente igual", remató la televisiva, dejando claro que su relación está al margen de lo que digan los medios del corazón.