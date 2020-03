Campillo destitueix el gerent de l'Emtre pel "canvi de cicle polític" i per "pèrdua de confiança"

"El cessament o el canvi en la gerència és habitual quan hi ha un canvi de presidència", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació Campillo, qui ha presidit la comissió de comptes de l'Emtre. Ha indicat que "en aquest cas, com ha coincidit també amb el cas de presumpta corrupció", hi ha a més "una mica de pèrdua de confiança".

"Cadascun ha d'assumir les seues responsabilitats. Hi ha hagut un cas de presumpta corrupció en l'entitat. Òbviament, els mecanismes han fallat i això ha de tindre les seues conseqüències", ha apuntat Sergi Campillo. "És evident que hi ha un cas de presumpta corrupció que no va ser detectat dins de l'entitat i evidentment pot haver pesat en aquesta decisió de canvi", ha afegit.

No obstant açò, ha apuntat com a primera raó de la destitució el "canvi de cicle polític". En aquesta línia, ha comentat que ell va assumir la presidència amb el canvi de mandat després dels comicis municipals del passat any i ha exposat que "és lògic pensar que una nova presidència requereix d'una nova gerència".

Així, el vicealcalde ha manifestat que "açò és allò habitual en els organismes públics i en les empreses públiques" tenint en compte que "els llocs de gerència són llocs de confiança". "Per tant, no hi ha molt més", ha agregat.

Durant la comissió de comptes de l'Emtre, Campillo ha comunicat que "en breu" es produirà un canvi en la gerència de l'entitat. El seu president ha agraït "el treball que ha fet l'actual gerent, Eugenio Cámara, durant els últims cinc anys al capdavant de la gerència" i ha destacat que en aquest temps "l'entitat ha tingut una bona gestió econòmica".

NIVELL ZERO DE DEUTE

"L'entitat està molt sanejada. Té un nivell zero de deute, que no és l'habitual en les administracions públiques. Té superàvit i, per tant, una molt bona gestió a nivell econòmic", ha asseverat Sergi Campillo, que ha ressaltat també que l'Emtre "a més, s'està modernitzant en gestió de residus".

El vicealcalde de València ha apuntat que "hi ha cicles que comencen i cicles que acaben" i ha indicat que el d'Eugenio Cámara com a gerent d'aquest organisme "havia acabat". Després d'açò, ha precisat que "seguirà en l'entitat perquè és funcionari" d'aquesta administració i ha dit que "s'incorporarà al seu lloc de treball".