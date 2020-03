Falles.- Una part de la falla municipal pateix una caiguda durant el trasllat que no afectarà l'estructura

Així ho han dit a Europa Press fonts municipals, que han qualificat d'"arrap" el dany patit pel monument i han assegurat que no ha sigut "significatiu".

Referent a açò, han comentat que el desperfecte tindrà una superfície de pocs centímetres quadrats i han detallat que es localitza en l'unió amb una altra peça de la falla, per la qual cosa quan es munte quedarà esmenat atés que haurà d'escatar-se i pintar-se com és habitual per a l'acabat definitiu del monument.

Des del consistori han agregat que la peça danyada de la falla no ha de confondre's "amb les parts no acabades o amb l'estructura no acoblada" fins al moment. Així mateix, han apuntat que l'espectacularitat de la caiguda ha sigut major que el dany produït.

La incidència ha tingut lloc quan aquesta part del monument municipal del 2020 es traslladava en camió fins a la plaça de l'Ajuntament i s'ha produït a l'avinguda Peset Aleixandre, en un encreuament amb les vies del tramvia.

Després d'arribar la peça a la plaça de l'Ajuntament, el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF) de València, Carlos Galiana, s'ha acostat fins a la zona on es plantarà el monument per a comprovar els danys patits i ha parlat amb el mestre major, que li ha transmés que "no és una cosa per la qual preocupar-se en absolut".

"Ha sigut més aparatós del que és, un xicotet accident, un arrap", ha subratllat l'edil en declaracions als mitjans després de la mascletà de hui dimarts, confiant que els artistes el podran solucionar perquè "no és res que amb una mica de masilla, escata i pintura no es puga solucionar".

La falla municipal de l'Ajuntament de València d'enguany, el lema del qual és 'Açò també passarà' i té com a element central la imatge d'"una dona empoderada, sòlida i en posició de meditació", com explica la JCF. El monument és obra dels artistes fallers Manolo Martín i José Ramón Espuig al costat de l'artista urbà Escif.