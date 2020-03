Gobierno de Aragón y Real Academia Española colaborarán para fomentar la lectura en los colegios de la Comunidad

Así lo ha explicado con motivo de su participación en el homenajea a la escritora y académica aragonesa Soledad Puértolas, que da nombre a un centro de Educación Infantil y Primaria de Zaragoza, que Lambán ha visitado junto a Puértolas, al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, y al director del colegio, Luis Manuel Hernández.

El presidente autonómico ha comentado que Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) "es miembro cualificado y muy importante" de la Real Academia Española, con quien están trabajando en ese convenio que se dará a conocer "cuando lo tengamos definitivamente elaborado", si bien ha adelantado que incluirá la presencia de académicos en Aragón para difundir la afición a la lectura.

Según Lambán, en el currículum educativo "tiene que figurar la robótica, hay que estimular el amor de los alumnos y de las alumnas por la investigación y hemos de ser competitivos en el mundo digital y global que nos ha tocado vivir, pero ante todo, hemos de estimular a fondo el amor de los niños y de las niñas por la lectura, la cultura, la música, la conversación y una serie de habilidades y placeres sin los cuales la persona no es persona".

En ese sentido, ha resaltado la importancia de poder contar con la colaboración de la RAE para impulsar campañas de lectura en los colegios públicos.

IMPORTANTES RESPONSABILIDADES

El presidente de Aragón se ha felicitado de la presencia de Soledad Puértolas este martes en el colegio de Zaragoza que lleva su nombre. "Estoy muy orgulloso de que una aragonesa haya desarrollado una obra tan importante" y ahora ostente "responsabilidades en instituciones no menos importantes", para recordar que junto a ella hay otros aragoneses en la Real Academia.

También ha apuntado que es "una escritora inmensa, premiada", además de filóloga y periodista. Licenciada en periodismo y Máster en Lengua Española y Portuguesa por la Universidad de California, es académica desde 2010 y ha sido distinguida con los Premios Planeta (1989), Premio Anagrama (1993) y Premio de las Letras Aragonesas (2004).

En septiembre de 2018 fue nombrada presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, a donde Lambán ha dicho que tiene previsto girar una visita, cuya directora, Ana Santos, es también aragonesa, ha recordado. Con esta institución se trabaja, igualmente, para establecer una colaboración respecto al Consejo de Asesoramiento de la Enseñanza de la Historia, ha anunciado el presidente autonómico.

Por su parte, Soledad Puértolas ha comentado que si hasta ahora el colegio era un "recuerdo" de su infancia, cuando la educación era "muy clasista, de una forma muy obvia", etapa de la que se mezclan "sombras y luces", ahora la situación es "enormemente distinta" y en su caso va a pasar a ser una realidad de su vida ya "madura" en la que "la idea de colegio va a estar siempre unida a la de este centro".

"Me siento muy honrada y como ya le he manifestado al director y al presidente voy a estar a su disposición para cualquier cosa que me pidan y pueda colaborar porque, efectivamente, si el énfasis en este centro se va a poner en la cultura y la literatura ese es mi terreno y quiero dar todo lo que pueda", ha relatado.

CONVIVENCIA E IMAGINACIÓN

Soledad Puértolas ha querido transmitir a los alumnos un doble mensaje, por una parte, la necesidad de "obedecer y comprender que los valores de convivencia y de respeto a los demás son importantes" y, por otro, "la imaginación y la fantasía como un apoyo en la vida".

Según ha contado, "la literatura sale de eso", así como del contacto con el entorno, para reivindicar la imaginación "personal e individual" porque "las imaginaciones colectivas son muy peligrosas".

Puértolas ha agregado que "la técnica y todos los adelantos resultan, muchas veces, muy desconcertantes y estériles" y por eso hay que poner el "sello personal de la imaginación, de la creación, ese valor que tiene el ser humano de poder elevarse sobre la vida".

Por su parte, el director del colegio, Luis Manuel Hernández, ha considerado un "lujo" y "orgullo" poder contar con la presencia de quien da nombre al centro, que "nos inspira en el sentido de que este colegio prioriza la cultura y los valores de sus libros".

Como ejemplo, en la entrada del colegio hay unos trabajos realizados por los alumnos junto con sus padres "que ilustran la vida de Soledad Puértolas, su recorrido en distintas ciudades, su literatura", con unas elaboraciones "muy expresivas", ha explicado el director.

Hernández ha detallado que el centro suma 300 alumnos de Infantil y de los dos primeros cursos de Primaria y en los próximos años se irán incorporando nuevos niños. Abrió sus puertas el pasado mes de septiembre.