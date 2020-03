Oltra davant l'última concentració de les víctimes del metro: "Hui és bon dia; està bé que puguen tancar la ferida"

L'associació de víctimes de l'accident del metro de València -que va causar la mort a 43 persones i ferides a altres 47- celebrarà hui de vesprada a partir de les 19.00 hores la seua última concentració després d'haver aconseguit, després d'anys de lluita, que el passat mes de gener el Jutjat penal número 6 emetera una sentència 'in voce' amb condemnes per a quatre acusats i l'absolució d'altres quatre més, tots ells exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Preguntada per aquest 'comiat', Mónica Oltra ha asseverat: "Hui és un bon dia. Òbviament aquest episodi formarà part de la nostra memòria col·lectiva, però està bé que puguen descansar i tancar la ferida tota la societat i també l'associació de víctimes".

La també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha considerat així mateix que la jornada de hui dimarts serà "emotiva" perquè "encara és difícil parlar d'eixe 3 de juliol sense que s'aborrone la pell i ens emocionem".

"LA CICATRIU SEMPRE ESTARÀ"

"Aquesta societat va ser ferida de gravetat, amb l'accident i amb la posterior gestió, i en aquests cinc anys hem aconseguit anar tancant la ferida", ha manifestat Oltra, qui, no obstant açò, ha postil·lat que "la cicatriu sempre estarà i quan canvie el temps farà mal, com totes les cicatrius".

La dirigent del Consell ha subratllat la importància que ha tingut en aquest procés la Comissió d'Investigació a Les Corts, que poguera comparéixer en representació de l'associació Beatriz Garrote, que s'aprovara la Llei de seguretat ferroviària a la Comunitat Valenciana "absolutament necessària després de l'accident" i que "els tribunals hagen determinat també les responsabilitats penals, així com la Comissió d'Investigació va establir les responsabilidaes polítiques".

Tot açò "fa que en aquest moment l'associació puga per fi tancar una etapa, no només de dol, que era una cosa que cada família havia de passar, sinó també d'una lluita política" que no haguera sigut necessària -ha recalcat- si les autoritats d'aquell moment, del PP, "hagueren actuat de la manera que s'espera d'un govern, més humana i empàtica". Les víctimes, ha conclòs, "no haurien d'haver passat per eixe calvari".