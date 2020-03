VW Navarra muestra su disposición a negociar un acuerdo para incorporar las contingencias comunes a Mutua Navarra

El gerente de Relaciones Industriales de Volkswagen Navarra, Jesús Galindo, ha mostrado la "disposición de la dirección de la fábrica a llegar a un acuerdo", al tiempo que ha ratificado que la incorporación de las contingencias comunes a Mutua Navarra es potestad de la empresa y que la decisión de incorporarlas el 1 de enero de 2021 ya está tomada, ha informado la dirección en un comunicado.

En este sentido, Galindo ha pospuesto la presentación de medidas para reducir el absentismo por parte de la empresa hasta la próxima reunión para, de esta manera, "disponer de tiempo para analizar las diferentes propuestas de medidas entregadas hoy por algunas de las secciones sindicales".

En cualquier caso, ha anticipado "la entrada en vigor con carácter inmediato de una medida beneficiosa para la salud de los trabajadores: la renovación del acuerdo con el Hospital San Juan de Dios", que ya estuvo vigente durante 2019, gracias al que los integrantes de la plantilla de Volkswagen Navarra "pueden acudir a consulta y tratamiento clínico y/o quirúrgico, si fuera necesario, acortando los plazos de espera".

Por otro lado, Galindo ha criticado "los comentarios vertidos en algunas hojas sindicales, en las que se acusaba a la dirección de Volkswagen Navarra de culpabilizar a los trabajadores del alto absentismo que sufre la fábrica". Y ha pedido "que nadie ponga en nombre de la dirección de la empresa calificativos que jamás han salido de nuestra boca, y que, por lo tanto, son de responsabilidad exclusiva de quien los escribe en sus hojas".

El gerente de Relaciones Industriales ha concluido su intervención en los siguientes términos: "Lo hemos dicho siempre bien alto y claro y lo seguiremos diciendo, el gran valor de Volkswagen Navarra son sus trabajadores. Somos lo que somos gracias a la labor de toda la plantilla, de la que estamos muy orgullosos", ha destacado.

Según ha indicado, esto "no implica que no seamos conscientes de que el alto grado de absentismo no es normal y de que, entre todos, lo tengamos que reducir".