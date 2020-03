FEMP C-LM propone un estudio de municipios y comarcas para crear iniciativas que hagan "atractivo" vivir en los pueblos

Mañas ha realizado esta petición este martes en la tercera sesión de la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación del Parlamento autonómico, en la que también han participado el secretario general de CEOE Cuenca, Ángel Mayordomo; la secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo; y el secretario general de FICA-UGT Castilla-La Mancha, Carlos Duque.

Tomás Mañas ha reconocido que es "complicado" cambiar la tendencia actual y hacer que las personas quieren vivir en los pueblos, lo que ha achacado a que "la gente joven, si se casa y tiene hijos, trata de buscar aquellos servicios que en los pueblos son complicados".

Por ello, el secretario general de la FEMP castellanomanchega ha insistido en que "el papel lo aguanta todo, pero si no hay presupuesto no se hacen carreteras, no se hacen empresas, no se crean colegios". Es decir, ha añadido, "lo imprescindible para que la gente vea atractivo vivir en los pueblos". "Para eso es necesario un trabajo de calidad y servicios públicos y privados adecuados, cuesten lo que cuesten", ha reafirmado.

En cuanto al resto de propuestas de la FEMP para combatir la despoblación, Mañas ha demandado que los ayuntamientos "tengan una mejor financiación y no asuman competencias que no les son propias", insistiendo también en las virtudes que, a su juicio, tendría el hecho de que los consistorios se mancomunasen y prestasen algunos servicios, como los de policía local, de forma "agrupada".

Asimismo, ha solicitado otras iniciativas como que se legisle "teniendo en cuenta la realidad de los pequeños municipios", que se "flexibilicen" las normativas, que se adapten las leyes urbanísticas y de medio ambiente para permitir el crecimiento de los municipios o que se financien los servicios "teniendo en cuenta la dispersión de la población".

Del mismo modo, también ha remarcado otras propuestas como estudiar una reducción de la fiscalidad para las zonas despobladas, garantizar unas comunicaciones "buenas y seguras", adaptar las políticas de vivienda a los municipios pequeños para "ofrecer viviendas en condiciones ventajosas" o mejorar las telecomunicaciones.

CEOE PIDE MEDIDAS EN LA FISCALIDAD

Por su parte, el secretario general de CEOE en la provincia de Cuenca, Ángel Mayordomo, ha demandado una apuesta "firme y clara" del Gobierno de España para combatir la despoblación, que debe comenzar por medidas en materia de fiscalidad en los territorios despoblados, ya que hay "ejemplos" en otros territorios que tienen una discriminación positiva fiscal que "ha ayudado a mejorar la situación".

Mayordomo ha reconocido que esta "no es una cuestión definitiva" para solucionar el problema, "pero sí importante y relevante", y ha especificado algunas medidas que considera que podrían ser positivas como ofrecer incentivos económicos a la contratación o una reducción del IRPF.

Además, ha pedido que se sigan las políticas que se han llevado a cabo en zonas con estos mismos problemas como las Tierras Altas de Escocia, donde "han sido capaces de cambiar la curva de la despoblación y generar una ilusión entre los habitantes". En este punto, ha manifestado que deberían llevarse a cabo actuaciones como la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías, así como incentivar actividades y sectores que "pueden modernizar y diversificar" la estructura económica.

"En el tema de la despoblación está todo inventado y más que visto y las fórmulas y posibilidades están claras. Todo el mundo tenemos claro cuáles son las medidas que hay que ir tomando y lo que toca es actuar", ha insistido.

ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO

Mientras, la secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha centrado las propuestas del sindicato para luchar contra la despoblación en la atención al envejecimiento de la población, la diversificación económica, las políticas de igualdad de género y el fomento de empleo "de calidad" en el mundo rural.

Payo ha explicado, con respecto al envejecimiento, que desde CCOO creen que se debería abordar una "estrategia de envejecimiento activo" que pueda fijar a la población "con garantías de servicios públicos", algo que además supondría la creación de empleo, ya que mantener estos servicios supone sostener actividades "intensivas en mano de obra", como los cuidados a mayores.

De igual modo, ha opinado que aunque la región no debe "olvidar la tradición agrícola", debe ser capaz de "ir más allá usando aspectos de la región como su "rico patrimonio" para crear una estructura económica en el mundo rural distinta a la del sector primario.

"Con demasiada frecuencia nos hemos quedado en ser productores y hemos perdido el resto de las potencialidades", ha lamentado, defendiendo que la comercialización de los productos "de extrema calidad" de la región harían posible un fomento del empleo en zonas rurales.

EVITAR QUE HAYA "ANALFABETOS DIGITALES"

Finalmente, el secretario general de FICA-UGT en la Comunidad Autónoma, Carlos Duque, ha recalcado que, en cuanto a la digitalización del entorno rural, no basta con garantizar la conectividad sino que hay que "dar formación" a quienes viven en zonas despobladas.

"Si no, tendremos analfabetos. Ahora todo el mundo sabe leer y escribir, pero sí tendremos analfabetos digitales", ha remachado.

Duque también ha puesto el foco en que se adapten los servicios a cada núcleo de población, diseñando los servicios sanitarios a la tendencia de envejecimiento demográfico y priorizando la contratación de profesionales de cara a atender "zonas muy dispersas" y proponiendo también el fomento de la atención domiciliaria y la teleasistencia.

Además, ha abogado por "cambiar los criterios" de reparto de los fondos europeos teniendo en cuenta la despoblación, así como reformar la financiación autonómica "contemplando el principio de solidaridad entre territorios y los condicionantes demográficos".