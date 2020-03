Lambán asegura que la elección de Omella al frente de la CEE "va a ser buena para España y para la Iglesia católica"

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha manifestado que conoce y respeta al recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, y "estoy seguro de que su elección va a ser buena para España y para la Iglesia católica".

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita al colegio Soledad Puértolas de Zaragoza, ha explicado que conoce personalmente a Omella y le profesa "respeto y afecto" y si bien "no he votado en esa Conferencia Episcopal, personalmente me parece un acierto" su elección.

Asimismo, ha celebrado que un aragonés como Omella, natural de Cretas (Teruel), "alcance esa altísima dignidad" porque "siempre es bueno que paisanos, que gentes de la tierra alcancen dignidades altas en cualquier ámbito de la vida, de la Iglesia, de la política, en el de la cultura, como es el caso de Soledad Puértolas o en cualquier otro".

Juan José Omella es cardenal desde el año 2017 y arzobispo de Barcelona desde noviembre de 2015. También ha sido obispo auxiliar de Zaragoza, obispo de Barbastro-Monzón y obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.