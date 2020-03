Mariscal (PP) lamenta la nula influencia de España en la actitud de Marruecos con las aguas territoriales

"La incidencia, la fortaleza y la presencia política española tiene una influencia negativa o ninguna en la actitud de Marruecos. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España ante un país que es amigo es hacerle ver la necesidad de hacer cumplir los tratados conjuntos de amistad", dijo este martes en declaraciones a los medios de comunicación al ser cuestionado por el ofrecimiento del país vecino a negociar la delimitación de las aguas canarias.

Para el popular, el cumplimiento de estos tratados exige que no se pueden tomar medidas de carácter unilateral para defender las aguas territoriales marroquíes, "o lo que fuere", sin contar con su "socio y amigo", que es España. "Si eso sucede así -matizó- es porque Marruecos entiende que España es un país que no sabe, no puede o no quiere defender sus propios intereses".

Al respecto, recordó un artículo de la catedrática de Derecho Internacional, Araceli Mangas, que planteaba que los ministros deberían hacer un curso de formación profesional acelerado para conocer cuál es el espacio territorial español.

"Y una vez que lo supiesen -concluyó- podrían incluir al Aeropuerto de Barajas como territorio español, como es el caso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, podría considerar que las aguas canarias son lo que son".