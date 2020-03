Tolón, tras reunirse con embajador español en la Unesco: "En nuestra hoja de ruta no está hacer viviendas en Vega Baja"

"Le hemos dejado claro que aunque ahora estamos con la actualización del Plan de Ordenación Municipal de 1986, porque no nos ha quedado más remedio tras la anulación del de 2006, el compromiso del Gobierno es no construir esas 1.300 viviendas que vienen en el POM del 86. No están en nuestra hoja de ruta y no se van a llevar a cabo", ha insistido Tolón, preguntada en su visita al colegio 'Ciudad de Nara' por ese encuentro.

"Ya teníamos la tranquilidad de hacer las cosas bien, pero las manifestaciones del embajador dejan ver que el patrimonio está perfectamente respaldado por el equipo de Gobierno, que trabaja de forma coordinada con todas las administraciones y con la Unesco", ha reiterado la regidora toledana.

Dicho esto ha insistido en que las manifestaciones de Perelló "afianzan el discurso del equipo de Gobierno, que es garante del patrimonio de la ciudad".