L'"icònic" CMS Trio presenta nou disc en el Cicle d'Hivern del Jimmy Glass de València

La seua "recepta màgica de jazz, estàndards llatins i músiques d'arrels populars segueix més viva que mai". La formació ofereix un directe amb temes propis i clàssics estàndards de jazz interpretats amb ritmes de tot tipus, on es barreja el latin, el flamenc o el bop més eclèctic, sense perdre arrels i amb tota la saviesa dels tres grans músics internacionals", explica la sala en un comunicat.

El saxo alt Perico Sambeat està considerat un dels grans músics de jazz espanyols. S'ha guanyat un enorme prestigi per la seua extraordinària carrera professional, tant dins com fora d'Espanya. Amb més d'una vintena de discos com a líder i més d'un centenar com a acompanyant, destaquen els seus treballs amb grans figures com Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Tete Montoliu, Michael Brecker o Pat Metheny. Així mateix, Sambeat ha participat en nombroses gravacions i ha col·laborat amb artistes de la talla de Dave Douglas, George Colligan, Eddie Hendeerson, Bruce Barth o Wallace Roney, entre molts altres.

Al seu torn, Javier Pujol, destacat contrabaix de l'escena internacional, ha tocat amb músics consagrats en el món del jazz com ara Tete Montoliu, Al Foster, Chucho Valdés i Jerry González.

El baterista Marc Miralta ha estat en festivals i clubs de jazz per tot el món, amb músics de la talla de Metheny, Gary Burton, Wynton Marsalis, Steve Lacy, Paquito D'Rivera, Montoliu, Art Farmer, George Garzone, Jerry Bergonzi, Mark Turner, Joshua Redman, Chano Domínguez, Gerardo Núñez i Esperanza Fernández, la companyia de flamenc de Carmen Cortés, Israel Galván o Jorge Pardo.