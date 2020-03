Tancat l'expedient sobre el centre que preguntà a alumnes si practicaven l'homosexualitat

La Inspecció educativa dóna per solucionat l'expedient informatiu obert després de conéixer-se que un col·legi de València havia preguntat als seus alumnes de primer curs d'ESO si "havien fornicat" o "practicat l'homosexualitat" en un qüestionari sobre el Sisé Manament després d'assegurar el centre que el material ja ha sigut retirat.

Des de la Inspecció es van traslladar aquest dilluns al centre escolar, un col·legi concertat religiós, després de conéixer-se que havia distribuït als seus alumnes de primer de l'ESO -dins de l'assignatura de Religió i per a "ajudar-los a comprendre el Sisé Manament"- un qüestionari en el qual, entre altres coses, se'ls preguntava si havien "practicat l'homosexualitat".

En eixe document s'assegurava que el Sisé Manament (No cometràs actes impurs) "mana conservar la puresa del cos i l'ànima" i afig que "per a saber si complim amb eixe manament, ens podem preguntar: He comés adulteri o fornicat?; He vist algun tipus de pornografia?; M'he permés tindre pensaments i desitjos morbosos? He dominat les meues passions? He practicat l'homosexualitat?; He practicat la masturbació?".

Arran dels fets, la Inspecció va obrir un expedient informatiu que ara tanca després d'assegurar el col·legi la retirada del contingut. Per tant, sempre que no hi haja reincidència, el tema està solucionat, apunten a Europa Press fonts de l'administració educativa.

La direcció del col·legi Inmaculado Corazón de María ha demanat disculpes públicament en un comunicat en el qual confia que "aquest fet aïllat no es convertisca en bandera contra l'assignatura de Religió".

"Inadequat"

La direcció del col·legi admet que el qüestionari enviat als alumnes és "inadequat, i així ho ha reconegut la professora responsable d'aquest grup en un comunicat posterior als mateixos alumnes".

"Promovem un projecte inclusiu i integrador al qual ens devem en tot moment. En col·laboració amb les famílies i amb el desig que l'alumne siga el protagonista del seu aprenentatge, promovem l'educació integral des d'una visió transcendent de la persona i del món que proposa Jesucrist com a màxima realització de l'ésser humà", afirmen.

En aquest punt, els responsables de l'entitat educativa es disculpen per "no haver sabut respondre al nostre projecte educatiu cristià en aquesta ocasió" i afigen que prendran "les mesures oportunes perquè, d'acord amb el compromís amb un sistema educatiu de qualitat que implica tots els membres de la comunitat educativa, es previnguen errors d'aquest tipus que poden arribar a identificar-se amb una falta de respecte per algunes opcions de vida i que res tenen a veure amb la nostra concepció de l'ésser humà".