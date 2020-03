Harry Styles relata con todo lujo de detalles cómo le atracaron a punta de navaja en San Valentín

Tal y como ya informamos, el cantante Harry Styles fue víctima de un robo a mano armada en plena calle la noche de San Valentín, en torno a la medianoche (las 23.50 horas aproximadamente), en uno de los distritos más opulentos y ricos de Londres, el prestigioso Hamsptead.

"Se informó de que un hombre de unos 20 años fue abordado por otro hombre y lo amenazó con un cuchillo. La víctima no resultó herida. Sin embargo, le quitaron efectivo", apareció en el informe policial al que tuvo acceso E! News. Y el exmiembro de One Direction no quiso dar más detalles.

Apenas se limitó en el programa estadounidense matutino Today a responderle al presentador Cardon Daly que estaba "bien, gracias por preguntar" unos días después del incidente. Sobre todo porque la investigación de la policía aún seguía en curso.

Pero ahora que ha pasado más tiempo, en el célebre programa radiofónico de Howard Stern, Harry Styles se ha animado a narrar de una forma más detallada cómo sucedió el atraco y lo que sintió en un momento de tamaño miedo y pavor y cómo consiguió escapar.

"Estaba regresando a mi casa después de ver a un amigo. Estaba a unos cinco minutos de mi puerta cuando vi a un grupo de chavales que llevaban las capuchas puestas y, por tanto, las caras cubiertas. Ya eso me pareció un poco raro", comenzaba relatando el autor de Watermelon Sugar.

"Apagué la música que estaba escuchando en los cascos mientras seguía caminando por la calle e iba echando vistazos atrás por encima del hombro", contaba el cantante británico que acababa de cumplir 26 años (nació el 1 de febrero).

"Me di cuenta de se habían cruzado de acera para estar en mi misma dirección y entonces escuché ruido de pisadas apresuradas, como si estuviesen intentando alcanzarme. Entonces yo crucé la carretera y, claro, ellos hicieron lo mismo. Así que me dije: 'Mierda, joder, van a atracarme'", afirmaba Styles en la radio.

Cual fue la sorpresa de Harry cuando los chicos, al estar finalmente a su altura, le ofrecieron marihuana. El problema vino que entre los nervios y la falta de interés de Harry Styles en la droga, los atracadores vieron un actitud demasiado precavida del músico y comenzaron el robo.

"Solo tenía algo de dinero suelto en el bolsillo, así que se lo dije y lo saqué para que lo vieran, y lo cogieron", rememoraba Styles que fue exactamente lo que hizo cuando le dijeron que les diera todo lo que llevase encima. Pero ellos se referían a absolutamente todo lo que llevase encima.

Y eso significaba el télefono móvil. Y, cuenta Harry, él no tenía problema en darles el iPhone porque acto seguido, una vez terminado el atraco, bloquearía la terminal del smartphone. Sin embargo, los atracadores le pidieron que lo desbloqueara allí mismo, pero eso significaría que durante un tiempo tendrían información privada de redes sociales, mensajería y un largo etcétera.

"Uno de los tipos me dijo que pusiera la clave en el móvil y otro se levantó la camiseta para que viera que tenía una navaja metida en los pantalones, y ahí pensé: 'Mierda'", aseguraba Styles, que antes de ver la solución pasó uno de los peores momentos de su vida.

"Le dije que lo sentía pero que no podía hacerlo, no podía desbloquear mi teléfono. Y él me respondió: 'Tienes diez segundos', y empezó a contar", recordaba el cantante, que, como cualqueira, pensó: Yo no sé qué hacer, joder. ¿Debía darles mi teléfono?".

Justo en ese momento, por el rabillo del ojo, Harry Styles vio acercarse dos coches y salió disparado hacia la carretera, intentando llamar la atención antes de que pudiesen atropellarlo...

Sin embargo, ninguno de los dos conductores se paró. Pero como ya había empezado a correr, simplemente continuó: "Me di la vuelta y eché a correr a toda velocidad hacia la zona residencial donde vivo. En mi día a día normalmente llevo zapatos de deporte y ropa cómoda si me voy a mover a pie, pero justo ese día me había puesto unos pantalones de campana de pana y zapatos de vestir".

"No podía creer que fuera a tener que correr colina arriba vestido de esa guisa. Pero seguí corriendo y sospecho que, como ya tenían mi dinero, acabaron por darse por vencidos y, cansados, se dieron la vuelta", finalizaba su relato el cantante.