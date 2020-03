GOB dice que la situación climática requiere un "inevitable" replanteamiento de la planificación y gestión de la costa

"La ordenación de la costa no puede responder a las urgencias del sector turístico", indica el grupo ecologista en un comunicado en el que aseguran que, en el futuro inmediato, será insostenible aplicar el modelo de ordenación de la costa que se ha impulsado y mantenido en las décadas pasadas.

En este sentido, indican que la playa de Cala Millor ha sido objeto de "varias actuaciones de recrecimiento artificial en las últimas décadas" y que la urbanización del sistema dunar que había anexo a la playa "limitó gravemente la dinámica y la capacidad de adaptación de ésta ante episodios de tormenta, puesto que el 'almacén' natural de arena ha sido ocupado por el paseo marítimo y los hoteles en primera línea".

Por ello, el GOB hace hincapié en que la estabilidad de la playa "tal y como la pretende" el sector turístico de la zona es "imposible".

Por otro lado, la entidad ecologista ha remarcado que el frente marítimo de Cala Millor forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Canal de Menorca, por el que está sometido a las determinaciones de la Directiva 92/43/CEE que obliga a hacer la evaluación de repercusiones -estudio y evaluación de impacto ambiental- a los proyectos que puedan tener efectos sobre los hábitats protegidos en la zona.

Por tanto, destacan que "la presión de los alcaldes para que los proyectos de actuación sean exentos de la correspondiente tramitación ambiental topa con la legalidad".

En este sentido, han señalado que algunos alcaldes de Mallorca "están presionando" estos días para conseguir del Ministerio para la Transición Ecológica una actuación inmediata para reconstruir las infraestructuras litorales y playas afectadas por la tormenta Gloria, por lo que el GOB ha incidido en que "la situación climática está cambiando a causa de la actividad humana, y esto comporta un cambio en la dinámica litoral".

Según los ecologistas, no se puede "mirar hacia otro lado" ante fenómenos como las continuas tormentas fuertes, que se están incrementando últimamente, o el aumento progresivo del nivel del mar. "No podemos pretender que playas y paseos marítimos se mantengan al margen de este proceso que continuará en el futuro inmediato, como mínimo. Los costes económicos y ambientales de las intervenciones en la costa son muy altos, y no nos podemos permitir asumirlos periódicamente", han concluido.