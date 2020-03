Los bancos respiran hondo tras la sentencia del TSJUE sobre el IRPH: el IBEX acelera su remontada

Los bancos españoles llevaban semanas a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), expectantes ante la decisión que pudieran tomar respecto al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Este martes, la sentencia ha relajado a los bancos españoles que han visto reflejado su alivio en los paneles del Ibex 35.

Tras una de las peores semanas -económicamente hablando- desde la crisis de 2008 por el impacto que está suponiendo la expansión del coronavirus en las economías de todo el mundo, empresas y bancos han respirado hondo con los resultados esperanzadores con los que cerró este lunes Wall Street, presentando subidas de hasta un 5%.

Aunque en Europa la bolsa española ha amanecido mostrando un crecimiento mucho más moderado -1,4%- que el de EE UU, la sentencia de la UE sobre el IRPH ha provocado una subida inmediata, rozando el 3% de revalorización y llegando casi a conquistar los 9.000 puntos a las doce del mediodía.

Estos datos reflejan el alivio de los bancos con la sentencia que establece que sean los jueces de cada país quienes controlen si el IRPH es abusivo. Un alivio que se ha plasmado en subidas destacadas como la de CaixaBank, que ha llegado a rozar el 7% de crecimiento; o Bankiacon un 5,29%.

A la cabeza de las subidas se colocaba la aerolínea IAG, tras varias semanas castigada por el coronavirus. Ha experimentado una subida del 8,2% en una jornada en la que Ryanair ha anunciado la cancelación del 25% de los vuelos hacia o desde Italia durante tres semanas por el coronavirus.

También destacaban los ascensos de bancos españoles, como la subida del 3,55% para Santander, del 3,49% para BBVA, del 3,31% para Sabadell y del 3% para Bankinter.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se rebajaba a 82 puntos básicos, con el interés en el 0,245%, mientras que en el mercado de divisas el euro perdía algo de terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1111 'billetes verdes'.

Una buena noticia para la banca

La sentencia supone un varapalo para la banca, que podría tener que hacer frente a una factura de hasta 44.000 millones de euros en reclamaciones, ya que las entidades españolas tenían una cartera de 15.500 millones de euros en hipotecas referenciadas al índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) al cierre de 2019.

No obstante, ha resultado estar enmarcada dentro de lo que esperaban los bancos españoles que estaban a favor de la opinión del abogado general que indicaba que no se podía considerar abusivo el índice de referencia. Por lo tanto, serán los tribunales españoles los que deberán analizar en cada reclamación si hubo transparencia o no en el préstamos, algo que según dicen los expertos, reducirá las reclamaciones de los perjudicados.

Esto supone un espaldarazo para las organizaciones de consumidores, que calculan que cientos de miles de clientes con hipotecas ligadas al IRPH pagaron de media un sobrecoste de unos 20.000 euros por cada 200.000 de hipoteca.

El parqué madrileño sigue pendiente de las medidads que podrían acordar hoy los ministros de Finanzas del G-7 y los responsables de los bancos centrales de estos países para combatir la amenaza que representa el coronavirus para la economía mundial.