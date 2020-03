PSOE y Unidas Podemos ratifican el veto a la iniciativa legislativa popular para subir el sueldo a Policía y Guardia Civil

El Congreso no debatirá la iniciativa legislativa popular impulsada por la plataforma Jusapol de policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial con las policías locales y autonómicas. La Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, ratificó este martes el veto del Gobierno a esa iniciativa con los votos en contra de PP y Vox, mientras a las puertas del Congreso varios centenares de policías y guardias civiles protestaban ruidosamente contra la decisión.

El Ejecutivo se había opuesto a la tramitación parlamentaria de esta iniciativa legislativa popular al entender "insostenible" la subida que exige Jusapol, que supondría un aumento del gasto de 1.900 millones de euros en unos Presupuestos Generales del Estado que se encuentran prorrogados, según justificó la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. La iniciativa, de esta forma, no se debatirá en el pleno.

Interior se escuda en que ya está llevando a cabo el acuerdo sobre equiparación salarial que se firmó con las organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil cuando gobernaba el PP, y ya sólo queda por ejecutar el tercer y último tramo. Además, se entiende que vincular el sueldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los de las policías autonómicas podría suponer un conflicto de competencias.

No obstante, para el PP la decisión del Gobierno y su ratificación por parte de la Mesa del Congreso supone una "traición" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "A PSOE y Unidas Podemos no les había parecido mal en su día la iniciativa legislativa popular y ahora la vetan para que no se pueda ni debatir", denunció la portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, en referencia a la admisión en 2018 de la misma propuesta.

Los socialistas argumentaron entonces que lo hacían por respeto a las 550.000 firmas ciudadanas que respaldaban la propuesta, aunque también señalaron que debía someterse a enmiendas para no invadir competencias autonómicas. Pero ahora, denunció Álvarez de Toledo, el PSOE ha ratificado el veto del Gobierno a una iniciativa legislativa popular, algo que "nunca" hizo el PP cuando gobernó.