La abogada del Estado purgada por Montero se despide llamando "héroe" al juez que abrió la causa contra el procés

Este lunes se vivió en el Ministerio de Hacienda una emotiva despedida, no se sabe si del agrado de la ministra, María Jesús Montero. Carmen Tejera, la abogada del Estado jefe de este Ministerio y que en el juicio del procés testificó a favor del delito de malversación contra los líderes independentistas, fue cesada este viernes tras 15 años en el cargo. Tres días después, en un discurso de despedida aplaudido por sus compañeros, Tejera hizo una mención muy especial al juez que inició la investigación sobre el 1-O que sentó en el banquillo y condenó a parte de sus responsables políticos, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras. Tejera pidió un aplauso para el “auténtico héroe” de todo el proceso judicial, el magistrado del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

“Aquí hay una persona que es un auténtico héroe, el señor Juan Antonio Ramírez Sunyer, que los disgustos le costaron la vida, igual que al fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza [ambos fallecidos en noviembre de 2017]”, dijo Tejera en un mensaje que fue grabado y difundido en redes sociales por personal del Ministerio de Hacienda.

Hoy se ha despedido Carmen Tejera del M de Hacienda. Ha sido emocionante. No se puede resumir en un simple tweet su brillante trayectoria y su servicio al Estado. Os dejo el momento de su agradecimiento a la GC. Gracias Macamen. Me precio de ser tu amiga. pic.twitter.com/LcVms8U8LN — Reyes Fdez-Villaverde (@ReyesFdez) March 2, 2020

Romero de Tejada promovió querellas como la que condenó al expresident Artur Mas por la consulta del 9-N y Maza abrió una investigación tras el 1-O contra el Gobierno catalán y la Mesa del Parlament desde el puesto que hoy ocupa la exministra socialista Dolores Delgado.

La alusión a ambos por parte de la persona que hasta el viernes estaba al frente de la Abogacía del Estado en Hacienda no es casual, por cuanto Tejera testificó en el juicio del procès a favor del delito de malversación que se imputaba a los líderes independentistas y que ella le hubiera correspondido dar el visto bueno jurídico al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que está pendiente de que ERC principalmente dé luz verde.

La causa de cumplir la ley

En este contexto, en su despedida Tejada recordó “los acontecimientos que hemos vivido, vivimos y vamos a vivir con Cataluña”, algo que, dijo, sabe bien la Guardia Civil y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La jurista cesada recordó “las experiencias vividas, compartidas por un grupo de funcionarios al que me encargaron coordinar”, apuntó, “porque no habían encontrado a nadie, porque yo creo que a lo mejor no le haría mucha gracia”.

Tejada afirmó que tanto cuerpos policiales como funcionarios “han trabajado simplemente por la causa de cumplir la ley y defender a su nación”, en una experiencia como el enjuiciamiento del procés que, declaró, “humanamente me ha tocado y me ha legado mucho al corazón, que había que intentar mantener frío, que creo que hemos conseguido mantener frío”.

Con este discurso y entre aplausos de los compañeros que la escuchaban se despidió este lunes Tejada, tras un cese que decidió el Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía General del Estado, a petición de Hacienda. Fuentes del ministerio que dirige Montero negaron que el cese tenga que ver con la negociación abierta con los independentistas ya que, señalan, se decidió antes de que la semana pasada se reuniera por primera vez la ‘mesa de diálogo’ entre el Gobierno y la Generalitat.

Para el PP, por el contrario, el relevo de esta abogada del Estado es “el primer pago” de Pedro Sánchez al Govern por la ‘mesa de diálogo’.