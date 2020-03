El Ayuntamiento aprueba una moción en recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi

Vox ha presentado esta moción relativa al Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad después de la polémica que desató su rechazo a una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia que hacía referencia al colectivo LGTBI.

La formación que lidera Santiago Abascal, pretende con ello, recordar a todas las personas que sufrieron persecución en los campos de concentración nazis, en especial a la comunidad judía, a los católicos, disidentes políticos, personas de etnia gitana y homosexuales objeto de persecución y muerte.

La proposición de Vox también incluye "el reconocimiento para quienes supieron ver la barbarie y con sus limitados medios lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aún asumiendo enormes riesgos personales".

El edil socialista, Ricardo Fernández, ha aclarado que "bajo ningún concepto" su formación "blanqueará a la extrema derecha". El planteamiento del PSOE "huye de lavados de cara" y no participará "en este tipo de acciones" que, a su juicio, pretende "lavar la cara de la concatenación de declaraciones machistas, homófobas y xenófobas", entre otras, que manifiesta "la extrema derecha".

Desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que el Holocausto no es solo el exterminio de 6 millones de personas sino que "es algo tan bestial que no se ha podido determinar su magnitud". Fernández ha recalcado que "va mucho más allá de los campos de concentración", en concreto, "17 millones de personas en las que había judíos y muchos que no lo eran y que fueron perseguidos por otros motivos".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha aclarado que desde la formación se limitan a proponer un reconocimiento a los muertos del Holocausto, "un tratamiento único y diferenciado" a los españoles que ayudaron a los judíos como ejemplo de generosidad, humanidad y respeto.