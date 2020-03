Font, antes de su marcha del Parlament: "Una persona que lleva la política por dentro nunca dejará de ser político"

Ante los medios de comunicación, Font ha asegurado que en su último día entra en el Parlament "con la misma emoción" que cuando juró en 1983, un 23 de abril, al cargo de regidor. "Lo más importante es que esta emoción y este estado de ánimo positivo no lo estoy perdiendo ni en el último día", ha dicho.

Font, a quien varios amigos y compañeros del partido han acudido a verle por sorpresa en su último pleno, ha asegurado mostrarse "muy agradecido". "Les queda mucho trabajo pero estoy convencido de que lo podrán hacer", ha manifestado.

Sobre si afronta la marcha de su partido -del que también ha dimitido como presidente-- como el final de su vida política, Font ha explicado que "nunca" dejará de ser político. "Hay mucha gente que es política que nunca ocupa un cargo, ni es regidora ni regidor, ni alcalde ni alcaldesa, ni conseller ni consellera, ni presidente ni presidenta", ha dicho.

Según ha explicado, la política se puede hacer "con tus compañeros y tu familia en un espacio que no sean las instituciones". "Si es política para contribuir a que haya unión, concordia, diálogo y que haya soluciones... toda la sociedad lo agradecerá y ese será mi papel", ha aseverado.

"Estoy emocionado como el primer día y le pido a todos las mujeres y los hombres que están en política que si no sienten esta emoción lo dejen, pues si no, no vale la pena", ha terminado.

Font anunció el pasado 11 de febrero su dimisión como presidente de El PI, una decisión que calificó, en un primer momento, de "dolorosa pero muy meditada". Tras dejar también el acta de diputado tras el pleno de este martes convocará un consejo general de la formación dentro de esta misma semana.