¿Qué tengo que hacer ahora para reclamar el IRPH? Los pasos que debes seguir para poder recuperar tu dinero

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado en una sentencia que el IRPH —el polémico índice al que se referencian casi un millón de hipotecas en España—puede ser abusivo y que debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles evalúen en cada caso si hubo falta de transparencia o no.

Hay que recordar que sobre todo entre los bancos 2005 y 2009 comercializaron el IRPH como el índice más favorable. Pero siempre fue más caro que el Euríbor y cuando éste empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo en el 2%. Esto supuso un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas entre 200 y 300 euros al mes. Los afectados se asociaron y llevaron su caso ante los tribunales al considerar que no hubo opacidad en la comercialización.

Ahora, este fallo del TJUE abre la puerta a que las personas afectadas puedan realizar reclamaciones con totales garantías, aunque serán los jueces españoles los encargados de decidir si no se comercializaron de forma correcta.

¿Qué tengo que hacer ahora para reclamar el IRPH si soy uno de los afectados? "En primer lugar habría que presentar una reclamación sobre el IRPH a la entidad bancaria con la que se hubiese contratado la hipoteca. La justicia europea ya ha dicho que si al cliente no se le había informado sobre el índice correctamente cualquier cláusula es nula", señala Almudena Velázquez, codirectora legal de reclamador.es.

Velázquez ha explicado que los bancos "tienen un plazo de dos meses" para contestar a la reclamación de sus clientes. "Es probable que la entidad bancaria intente llegar a un acuerdo, bien sea ofreciendo una cantidad económica o amortizando parte del crédito pendiente o con el cambio del índice hipotecario al Euríbor. Pero los afectados tienen derecho a las dos cosas", ha advertido. "Es importante que los clientes se asesoren bien con abogados especialistas a la hora de que las cantidades que se les ofrezcan sean las correctas", ha añadido. Se estima que la cantidad media que debería recibir cada cliente afectado ronda los 20.000 euros.

Todos las personas a las que no se les ha informado con transparencia deberían recuperar su dinero

La otra vía para reclamar si no hay acuerdo entre las partes es la judicial. En este caso, los afectados tendría que presentar una demanda en los juzgados uniprovinciales creados para tratar casos de cláusulas abusivas que en estos momentos se encuentran "sobrecargados".

"Es un proceso largo pero que permitirá a los clientes recuperar lo que es suyo", ha afirmado Almudena Velázquez, para quien la sentencia -a falta de conocerla en profundidad- no deja lugar a dudas: "El TJUE nada y guarda la ropa porque afirma que no hace falta que los bancos hagan cuadros comparativos en relación a otros índices pero sí, y esto es lo más importante para los afectados por IRPH, un histórico de la evolución de este índice, con lo cual, es obvio que ningún banco lo ha cumplido. Todos las personas a las que no se les ha informado sobre el IRPH con transparencia, que son el 99% de los casos, deberían recuperar su dinero".

"Una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español, protegiendo así a cientos de miles de afectados por el IRPH que habían visto quebradas sus esperanzas con la sentencia dictada por nuestro Alto Tribunal en 2017", ha concluido Velázquez.