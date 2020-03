Un col·legi pregunta a alumnes d'ESO si han “comés adulteri”

Els deures de Religió d'un grup d'alumnes de 1r de l'ESO d'un centre concertat de València van obrir ahir tot un debat que va transcendir fins i tot les fronteres de la Comunitat. En una fulla repartida a menors d'entre 12 i 13 anys del col·legi Immaculat Cor de María, la mestra d'aquesta assignatura proposava als seus estudiants una sèrie de qüestions per a saber si complien o no amb el sisé manament de l'Església catòlica (“no cometràs actes impurs”).

“He comés adulteri o fornicat? He vist algun tipus de pornografia? M'he permés tindre pensaments i desitjos morbosos? He practicat l'homosexualitat? He practicat la masturbació?”, eren les accions que, segons el document, havien d'evitar els estudiants per a mantindre una “neteja interior del nostre cos i de la nostra ànima”.

El text en discòrdia, que va provocar les protestes de diversos pares, es va difondre com la pólvora a través de les xarxes socials i va portar fins i tot a la Conselleria d'Educació a enviar ahir, motu proprio, una inspecció al centre i al col·legi a demanar disculpes.

“El qüestionari enviat als alumnes és inadequat, i així ho ha reconegut la professora responsable d'aquest grup en un comunicat posterior als mateixos alumnes”, explicava en una nota l'Immaculat Cor de María, que va qualificar el succeït com un “fet aïllat” i un error que pot “arribar a identificar-se amb una falta de respecte per algunes opcions de vida”.

També van demanar que l'ocorregut “no es convertisca en una excusa per a atacar l'assignatura de Religió i a l'educació catòlica”. La conselleria ha denunciat que el text “atenta contra la intimitat” de l'alumnat i contra la llei LGTBI. A més, sosté que “aquests continguts no s'adeqüen a l'assignatura de Religió” i que, en tractar-se d'un col·legi sostingut amb fons públics, tenen l'obligació d'impartir el currículum oficial.

El departament va recordar, així mateix, la importància que els pares plantegen queixes per escrit per a “poder provar de manera administrativa i eficaç” que la situació “s'ha donat a l'aula”. Al marge de si un alumne de 1r d'ESO podria, si més no teòricament, cometre adulteri, el succeït torna a posar en el focus el debat sobre els continguts que s'ensenyen als alumnes en els centres, encara que, en aquesta ocasió, amb la religió com a protagonista. Vox, el principal defensor del veto parental, no s'ha pronunciat sobre l'ocorregut.

El sisé manament

Si bé el catecisme oficial del Vaticà recull l'homosexualitat com a pecat contrari a la castedat, el papa Francesc ha enfocat els seus ensenyaments d'aquest precepte en l'”amor autèntic” i la “fidelitat”. A més, Francisco sosté que “les tendències no són pecat”.