FGV licita els dos últims contractes per a acabar la línia 10 de Metrovalencia

Tota la maquinària administrativa per a finalitzar la línia 10 de Metrovalencia, un dels grans símbols de la paralització econòmica i de la fallida de les arques públiques valencianes de la dècada passada, està ja en marxa perquè la infraestructura siga una realitat i entre en funcionament en l'estiu de 2021.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha tret a concurs els dos últims projectes per a concloure aquesta línia, que es va paralitzar en 2011 a mig construir per la falta de liquiditat del Consell llavors liderat pel PP.

En concret, es tracta de la instal·lació dels sistemes de senyalització, comunicació i seguretat de la línia, uns treballs pressupostats inicialment amb 7,1 milions d'euros i un termini d'execució de 15 mesos, i de les obres d'adequació del tram en superfície, que comprenen l'adequació, urbanització i equipament de les parades i de l'enllumenat del tram ja executat, així com de la construcció dels tallers o depòsits provisionals en Natzaret. Aquest últim contracte ascendeix a 8 milions d'euros, amb un termini d'execució de 17 mesos.

D'aquesta manera, totes dues licitacions sumen una inversió inicial de 15,1 milions d'euros, a la qual cal sumar els altres projectes ja executats, a punt de començar o en període de tramitació, la qual cosa llança una xifra total de 50 milions d'euros, que és el que costa finalitzar la línia 10. D'eixe import, la Unió Europea aporta el 50% a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Respecte al cronograma de les obres, el mes passat van finalitzar les primeres, que han suposat la construcció de la rampa que connecta els trams subterrani i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell i que ha inclòs la construcció de la nova parada de Germans Maristes, amb un pressupost de 3,8 milions d'euros.

En les pròximes setmanes començaran les obres del túnel (construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram subterrani) entre les estacions d'Alacant i Amado Granell, el major contracte de tot el projecte, ja que amb 25 milions d'euros suposa el 50% de la inversió total prevista.

Posteriorment s'escometrà l'electrificació, ja licitada per 7,85 milions i actualment en fase d'avaluació de les ofertes.

Les obres, que van començar l'11 de juny de 2019, van suposar la represa d'una línia paralitzada huit anys abans per l'anterior Consell del PP a causa de la seua falta de liquiditat en plena crisi econòmica, després d'invertir 200 milions d'euros.

Una vegada posada en servei en l'estiu de 2021, es connectarà amb La Marina per un traçat que, en aquests moments, estudien tant la Conselleria de Política Territorial com l'Ajuntament de València, segons va informar en una entrevista amb 20minutos el conseller d'Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

La línia 10 té una demanda potencial lligada no sols al treball, sinó també a l'oci, al turisme i als esdeveniments. El seu recorregut, amb una freqüència inicial prevista de 15 minuts, comença en el centre de València, al costat del carrer Alacant i la Gran Via Germanies i avança cap a Russafa per l'avinguda Regne de València.

També té una estació subterrània en l'avinguda Amado Granell, per on ix en superfície cap a la parada de Germans Maristes i l'avinguda Antonio Ferrandis. En aquest punt, permetrà desplaçar-se al futur pavelló Arena del València Basket i a la Ciutat de la Justícia. Les següents parades seran Ciutat de les Arts i les Ciències, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret.

Segons va anunciar el mes de desembre passat el conseller España, totes les actuacions que estan duent a terme per a finalitzar la línia "estan sent coordinades amb l'Ajuntament", ja que es tracta de la primera línia de FGV exclusivament urbana.

En aquest sentit, els tècnics de FGV s'han posat en contacte amb l'àrea municipal de Mobilitat Sostenible per a impulsar la prioritat semafòrica del tramvia en superfície, de manera que puga travessar amb major agilitat els encreuaments amb el trànsit rodat.

Les claus de la nova línia de metro

Finançament. El projecte de construcció de la L10, pressupostat en 50 milions d'euros, està cofinançat al 50% per la Unió Europea a través dels fons Feder.

Estructura. La línia 10 tindrà un recorregut de 5,3 quilòmetres, amb tres estacions subterrànies i cinc parades en superfície.

Ampliacions. Ferrocarrils està estudiant possibles ampliacions de la línia després de la seua posada en marxa. La més probable, per la Marina, busca connectar-la amb la resta de la xarxa tramviària.

Demanda. La línia 10 té una demanda potencial lligada no sols al treball, sinó també a l'oci, al turisme i als esdeveniments. El seu recorregut tindrà una freqüència inicial prevista de 15 minuts. A més, donarà servei al futur pavelló Arena del València Basket que l'empresari Juan Roig proposa construir en Quatre Carreres.