Galiana, desatada en 'La resistencia', habla del Satisfyer y desvela la edad de Herminia y algo 'prohibido' de 'Cuéntame'

María Galiana visitó La resistencia para hablar de su papel en Cuéntame. La veterana actriz desató las risas entre David Broncano y los asistentes como público por su humor y desparpajo y no se cortó al hablar de ningún tema.

Tampoco se dio cuenta, al desvelar sin querer, que quizá habló de más en alguna ocasión, como cuando confirmó uno de los secretos mejor guardados de la serie de TVE, su renovación. Al hablar sobre su personaje, Herminia, del que aseguró que tendrá "entre 105 y 106 años", también dio un dato, que tendrá al menos un par de temporadas más. "No sé si le va a quedar mucho, pero por ahora tenemos dos temporadas más", declaró.

Además, Galiana confesó que no ve su propia serie, ya que la emiten demasiado tarde: "Te voy a ser sincera: he venido a tu programa porque no son unas horas exageradas, pero a partir de las 23 horas de la noche no veo nada. Suelo estar durmiendo, antes también. Sobre las 22 o 22.15".

En cuanto a temas más personales, Galiana respondió a las dos preguntas de rigor, la del sexo y la del dinero en el banco. En cuanto a la primera, dijo que los Reyes le habían regalado el Satisfyer: "Lo propio para mi edad".

En cuanto a la segunda, aunque no desveló la cifra, fue también sincera: "¿Tú te crees que te voy a decir cuánto dinero tengo para que se enteren mis hijos?".