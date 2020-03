Todo lo que tienes que saber sobre el IRPH y cómo afecta la sentencia del TJUE que se conocerá este martes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia este martessobre la validez de las hipotecas ligadas al índice IRPH, después de que uno de sus abogados generales abriese la puerta a declarar la nulidad de las mismas si se determina que el índice fue abusivo.

¿Qué es el IRPH?

El IRPH es un índice legal que promedia los intereses de préstamos hipotecarios de más de tres años. Se obtiene mediante la media de los tipos + diferencial aplicados en los créditos firmados por bancos y cajas con sus clientes durante los últimos tres meses. Cómo los diferenciales subieron con la bajada del euríbor, los hipotecados con IRPH vieron incrementar sus mensualidades.

¿Qué se espera del TJUE?

Los expertos recuerdan que este martes no se enjuicia el tipo en sí, sino si se puede considerar que su inclusión en los contratos fue transparente para que los clientes entendieran su efecto sobre lo que pagaban para elegir este índice para su hipoteca de tipo variable en lugar, por ejemplo, del mayoritario euríbor. Es decir, si el IRPH puede someterse a control de abusividad.

¿Cuántas hipotecas españolas se rigen por él?

Según la asociación de consumidores Asufin hay aún un millón de familias con préstamos así, en su mayoría constituidos entre los años 2005 y 2009.

¿Por qué comenzaron las denuncias?

El IRPH es una fórmula de cálculo compleja y poco transparente para el consumidor medio, Se presentaba en los bancos como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor "estable".

Pero siempre fue más caro que el euríbor y cuando éste empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo en el 2%. Esto supuso un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas entre 200 y 300 euros al mes.

Los afectados se asociaron y llevaron su caso ante los tribunales. Varios jueces les dieron la razón. Dijeron que el IRPH era poco transparente y abusivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo español consideró que un hipotecado "atento y perspicaz" habría sabido cuál era el efecto. El voto particular de dos magistrados en contra del fallo abrió la puerta de los afectados a Europa.

¿Qué dicen los afectados?

Cren que hubo falta de información a la hora en su comercialización, que es un índice engañoso y que fue comercializado fraudulentamente. Se ofrecía como las cláusulas suelo como un beneficio para el consumidor. Se decía que iban a estar más protegidos y se ha demostrado falso", explica Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae).

¿Qué dicen los bancos?

Sostienen que el IRPH es un índice oficial y completamente legal en el que las entidades no intervienen en su configuración. También subrayan que no había sido cuestionado en 25 años de existencia y que dicho conflicto no puede ser comparado con el de las cláusulas suelo, ya que no es una cláusula del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de transparencia.

¿Cuál es el coste para los bancos de la sentencia del TJUE?

Un revés judicial ocasionaría un roto de entre 2.000 y 44.000 millones de euros a las entidades financieras, conforme a estimaciones de diferentes bancos de inversión que asumen para sus cálculos que el TJUE obligase a compensar a los clientes por el importe cobrado de más al aplicar el IRPH y no el euríbor a las hipotecas aún vinculadas a dicha referencia o con efectos retroactivos.

Otros calculan que el coste económico para la banca podría alcanzar los 25.000 millones. Cada hipotecado podría recibir de media unos 20.000-25.000 euros.

IRPH vs Euribor, ¿que hubiese pasado si hubiera firmado con Euribor?:

¿Qué tendrán que hacer los afectados tras la sentencia del TJUE?

Aunque el TJUE considere poco transparente al IRPH eso no implica que los afectados vayan a ser indemnizados automáticamente. A partir de ese momento, deberán acudir a la vía judicial española de nuevo, porque los bancos lo que querrán intentar es cambiar la hipoteca de IRPH a euríbor sin devolver las cantiidades pagadas de más con el anterior índice.