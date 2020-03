La honesta despedida de Laura tras su expulsión en 'Maestros de la costura': "No vería justo que hoy se fuese otro"

Laura se convirtió este lunes en la sexta expulsada de Maestros de la costura 3. La madrileña, de 38 años, no logró superar la prueba de eliminación, aunque se marchó del concurso de La 1 con una aplaudida despedida en la que derrochó honestidad: "No vería justo que hoy se fuese otro compañero", dijo la exaprendiz.

A pesar de encontrarse en el ecuador del concurso, Laura no dio la talla en la prueba de eliminación, que consistía en la confección de una chaqueta de punto a medida para caballero. Los jueces decidieron que la exconcursante abandonara el taller tras presentar un trabajo repleto de defectos. "Tiene alguna cosa buena, pero muchísimas malas, siento decírtelo", valoró Lorenzo Caprile.

"No vería justo que hoy se fuese otro compañero. Hoy me tenía que ir yo, porque no he cumplido con los requisitos de la prueba", valoró la exasperante después de conocer el veredicto, a lo que añadió: "Las lágrimas que tengo hoy son de agradecimiento. Siempre habéis valorado mi esfuerzo y mi superación, gracias por eso", le dijo al jurado.

Además, la exconcursante también se sinceró con sus compañeros: "Han sido mis maestros. Si yo estoy en un programa seis semanas es gracias a ellos. Cada uno me ha aportado algo, me ha enseñado algo. Tenéis una amiga aquí para lo que queráis", apuntó la recién expulsada.

Los seguidores se mostraron divididos tras la eliminación de la madrileña. Algunos destacaron que falló en la prueba de exteriores, donde afirman que fue capitana de un equipo con los más débiles para ganarles en la eliminación, aunque la jugarreta falló con el cambio de capitanes. En cambio, otros opinaron que Borja tendría que haber colgado el mandil en su lugar.

Laura se presentó al programa destacando su creatividad y asegurando que es la peluquera "con más glamour de Ávila". Además, contó que vive con su marido y sus cuatro hijos en Hoyo de Pinares, un pequeño pueblo abulense donde les comparan, nada más y nada menos, que con la familia Beckham.

