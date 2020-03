De la Morena, en 'El hormiguero': "Soy del Atleti, pero no antimadridista, me va bien cuando gana el Madrid"

El hormiguero recibió este lunes a José Ramón de la Morena, presentador de El transistor en Onda Cero, que repasó con Pablo Motos algunas de las anécdotas más destacadas de su trayectoria profesional.

Una de las más curiosas es su conocida afición por el Atlético de Madrid, algo que quiso destacar Motos: "Eres un tío particular en el mundo de los deportes porque fuiste uno de los primeros que dijo de que equipo era: ¿Eso te causó problemas?".

El periodista deportivo le contestó que "fue una insensatez ingenua, de juvenil. Llegué a la radio, vi que todo el mundo era del Real Madrid y Roberto Gómez, en una de esas típicas de él, me preguntó de qué equipo era".

"Yo le dije que del Atleti, pero de estas veces que lo dices con toda la inocencia del mundo, pero como ya lo había dicho en público ya no me podía esconder", añadió el invitado.

Motos le reconoció que fue "un gesto de honestidad", a lo que De la Morena le contestó que "es una manera de declarar el IVA. La objetividad es una cosa tan relativa y tan imposible de conseguir que si, por lo menos das las premisas, te las van quitando y la verdad queda un poquito más pura".

El presentador quiso saber si su invitado, al ser aficionado rojiblanco, era antimadridista. A lo que el periodista le contestó que "no soy antimadridista porque a mí me va muy bien cuando gana el Madrid. Hay más oyentes y me va bien". Eso sí, aclaró que "eso no significa que no quiera que gane el Barcelona".

"Me parecería una tragedia que el Madrid caiga en la Champions. Me gustaría que siguieran ellos, el Barça, el Valencia y el Atleti. Si llegaran a semifinales los cuatro ya, ni te cuento, pero tiene mala pinta", concluyó.