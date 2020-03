Enrique, en 'First dates': “Tengo 8 hijos de 4 mujeres diferentes. Ahora busco una tranquilita aunque sea fea”

Enrique, uno de los comensales que visitó este lunes First dates, dejó sin palabras a Lidia Torrent cuando ésta le recibió en la barra del local de Cuatro.

“Cuéntame como ha sido tu vida amorosa”, le preguntó la camarera. Enrique respondió que “nada más que he tenido dos mujeres en mi vida”, pero Torrent quiso saber cuántos hijos tenía: “Unos cuantos, ocho niños”.

La camarera se sorprendió: “¿De dos mujeres distintas?”, a lo que el pintor le respondió que “he tenido más mujeres, ¿cómo voy a tener dos nada más, tan feo soy?”, señaló Enrique sonriendo.

“Solo dos mujeres me han llegado al alma, aunque he tenido mis ocho hijos con cuatro diferentes”, comentó tras dudar unos momentos y hacer cuentas en alto. Y añadió que “era un pieza, un bala perdida. Es natural, era joven, la época post Franco, vivíamos muy reprimidos y cuando tuve libertad me comí el mundo, pero con el tiempo te vuelves más maduro y más sensato”.

Eso sí, ahora más tranquilo, en el programa de citas solo quería “tranquilidad nada más. Una mujer tranquilita, aunque sea fea. La gente se guía por el físico, pero llega un momento que se deteriora y lo que hay que buscar es tranquilidad, empatía…”, señaló.

Su cita fue Pilar, una asturiana que reconoció: “Mi DNI está equivocado, yo no tengo 60 años, eso es una etiqueta como los productos”. Y añadió que “cuando la gente ve a mi hijo mayor se cree que es mi hermano”.

Al ver a Enrique, la prejubilada afirmó que “mi primer pensamiento fue que era atractivo, me gustó su aspecto físico”. Mientras que el pintor no dudó en señalar que la asturiana “me gusta como es de femenina y aseada”.

Durante la velada buscaron puntos en común charlando de sus anteriores relaciones: “A partir de los 50 [tiene 55] me he tranquilizado y solo he tenido dos relaciones. Ahora vivo en Asturias para ver a mi hijo pequeño, que tiene 7 años”, comentó Enrique.

El pintor no paró de piropear a Pilar durante toda la cena, pero eso no fue suficiente, ya que al final, pese a que la asturiana sí que quiso volver a quedar, Enrique no quiso una segunda cita “de forma amorosa. Si eso, para conocernos más”.