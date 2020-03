Tu horóscopo diario: martes 3 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 3 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si crees que alguien va a hacer por ti algo que no te apetece hacer, es posible que te encuentres con algún problema o incluso te enfades. En cualquier caso, es mejor que utilices tus habilidades sociales. No entres en discusiones directas, aprende a hacer estrategias.

Tauro

Ponte a caminar o ves al gimnasio, porque el sedentarismo no te sienta nada bien y quizá has dejado de hacer ejercicio por un pequeño problema de salud. Debes volver a ello cuanto antes. Por otro lado, esta noche alguien te dirá algo hermoso.

Géminis

Será conveniente que hoy te despejes después del trabajo o te cuides más con un buen masaje o un spa. Es algo que te va a venir muy bien para tener las ideas más claras. Se te ocurrirá algo sorprendente, así que relájate y surgirá esa idea.

Cáncer

Si hace mella en ti el desánimo, busca a esos que sabes son un buen punto de apoyo siempre y verás cómo no te faltan buenos consejeros a tu alrededor. Al menos, te harán sonreír durante un rato. Céntrate en el presente y no des vueltas a lo que ya no tienes.

Leo

Un antiguo compañero te llamará y te sorprenderá con su propuesta. No le digas que sí de inmediato, es mejor que te lo pienses por unos días, pero no la descartes de entrada. Tiene puntos muy apetecibles que te pueden dar mucha energía, pero también inconvenientes.

Virgo

Aunque en principio no creas que hoy es un día muy positivo y te levantes de mal humor, las cosas tomarán un cariz diferente, mucho más interesante de lo que esperas. Sorpresas magníficas en el trabajo a través de una persona relacionada con el extranjero.

Libra

Te pedirán que lo des todo en un asunto importante para el futuro de un negocio o de una empresa y es cierto que es un momento bastante crucial. Pero debes mirar primero tus propios intereses. Dedicar tiempo, sí, pero no hasta el extremo de llegar al agotamiento, ojo.

Escorpio

No malgastes hoy el tiempo que necesitas para dedicarlo a un tema de estudios o de investigar un asunto que te preocupa desde un punto de vista intelectual. Deja que los demás vayan a divertirse y tu quédate en casa o en donde puedas avanzar.

Sagitario

Algunos acontecimientos que han sucedido en tu vida últimamente te han hecho ver la realidad de manera distinta. Ese cambio de perspectiva te ha traído sabiduría y un nuevo camino más acertado, incluso si has tenido que dejar cosas de lado.

Capricornio

No es tiempo aún de comunicar eso que estás pensando y que quieres hacer a la familia. Debes de madurarlo un poco más antes de dar el paso y tener todos los cabos bien atados. Reflexiónalo porque implicará movimientos, desplazamientos y molestias varias.

Acuario

No es nada negativo dar un paso atrás en lo profesional para ganar en lo personal. Debes tener claras cuáles son tus prioridades y saber cuál es el sitio que te corresponde. Asume tu nueva realidad porque cuanto antes lo hagas, mejor te vas a sentir.

Piscis

Tu creatividad estará hoy muy incrementada por lecturas o por una charla muy interesante que vas a tener con una persona especial desde todos los puntos de vista. Te hará llegar a excelentes ideas con futuro. Escucha y aprende, ganarás en sabiduría.