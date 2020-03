Renau "renaix" en el barri de Sant Marcel·lí de València amb obres teatrals, documentals i una exposició

L'acció 'Renau Renaix' part de l'artista multidisciplinari Martín Forés, expert en l'etapa muralista de Renau i autor del mural homenatge a l'artista en el barri Sant Marcel·lí.

A més, ha aconseguit conjuminar entorn de la iniciativa: el biògraf de Renau, Fernando Bellón; a més de Javier Parra, expert de l'obra i gran coneixedor dels fons que alberga l'IVAM; també a la fotomuntadora María Vega, experta en els processos de treball de Renau com a fotomuntador, sent un dels més importants del món del segle XX juntament amb el pare del fotomuntatge John Heartfield, sobretot per la seua sèrie 'American way of life' que va fer com a crítica al sistema capitalista.

També s'ha unit a aquest grup Marta Hofmann, deixebla i col·laboradora de Renau en la República Democràtica Alemanya; així com l'expert en art en la memòria històrica Néstor Morente, comissari de l'exposició en el Muvim 'Dubón. Un artista republicà (1909-1952)'; i la dramaturga, directora de teatre i actriu valenciana Antonia Bueno, apassionada per l'univers de Renau, encarregant-se de posar en valor la figura de Manuela Ballester, l'esposa de l'artista.

A més, col·laboren Rambleta, l'Associació de Veïns de Sant Marcel·lí, la Unió Musical l'Horta (UMH) i l'Associació Cultural Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí.

En aquest sentit, Rambleta acull aquest dilluns l'obra teatral 'Manolita en la frontera'; d'Antonia Bueno, interpretada per Ana Millás. Es tracta d'un viatge oníric als exilis de la pintura de Manuela Ballester -dona de Renau- en el clima plàstic i musical de les avantguardes del seu temps.

Posteriorment, es projectarà el documental 'Manuela Ballester, el plor irat' (2018), dirigit per Giovanna Ribes. Un plor irat d'una de les pintores destacades de la plàstica espanyola del segle XX.

'L'ART EN PERILL'

El 26 d'abril s'exhibirà també en aquest centre cultural el llargmetratge d'Eva Vizcarra 'Josep Renau. L'art en perill', nominat a nou Premis Goya, que retrata la figura del multifacètic artista valencià. En finalitzar, s'obrirà un col·loqui que comptarà amb una de les persones que va conviure amb l'artista, Marta Hofmann.

El 31 de maig tindrà lloc l'espectacle teatral 'Renau', del reconegut autor alacantí Antonio Cremades, posat en escena per Antonia Bueno, i interpretat per Paco Alegre, Lucía Aibar i César Vercher. L'obra, un muntatge en format de lectura dramatitzada, situa l'acció al febrer del 1981, quan Renau és entrevistat per una periodista espanyola, mentre es produeix el colp d'estat.

Els records es materialitzen i li condueixen al París de 1936-37, quan es troba amb Picasso i li encarrega un quadre per a l'exposició universal, que acabaria sent el Guernica.

El cicle culminarà amb la inauguració d'una exposició inèdita a València de l'obra de Renau, amb Néstor Morente com a comissari i cedida pel col·leccionista Manuel Ferrando, que romandrà en Rambleta els mesos de juny i juliol.