La Policia va identificar 14 persones contràries a la cavalcada de les Magues de gener i va proposar sancionar 4

Així consta en una resposta del Govern central a una pregunta del diputat d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, sobre si recolza el dispositiu policial i "per què no es va produir un desplegament d'acord amb la possible amenaça de disturbis, donat el caràcter manifestament agressiu de la concentració ultradretana coincident".

Al final de la cavalcada, el diumenge 12 de gener, un grup de persones procedents de la concentració d'España Existe es va congregar en la plaça de l'Ajuntament de València per a rebre les 'magues' entre xiulades, esbroncs i crits de "traïdors" i "catalanistes".

En la seua resposta, el Govern destaca que la comissaria provincial de València va elaborar un dispositiu específic de seguretat per a la cavalcada de les 'Magues de gener', com tots els anys, i subratlla que "la Policia Nacional va actuar en tot moment sota els principis d'oportunitat, congruència i proporcionalitat".

També explica que España Existe va sol·licitar i va comunicar a Delegació de Govern la seua concentració prevista en la mateixa plaça de l'Ajuntament on acaba la cavalcada. A causa de la coincidència, la plataforma va traslladar a la plaça de Manises de València el seu acte, promogut eixos dies per Vox.

Aquesta concentració "no va durar més de mitja hora", després del que les persones que la van secundar van abandonar la plaça desplaçant-se per diversos carrers de forma no organitzada. En el carrer sant Vicent es van habilitar dos passos perquè transitaren vianants aliens a la cavalcada, relata l'Executiu.

Aleshores, en dos moments puntuals, persones amb banderes d'Espanya van tallar el desenvolupament de la cavalcada durant uns instants. Dos d'aquestes persones van ser proposades per a ser sancionades per incomplir la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

A l'arribada a la plaça de l'Ajuntament, diversos grups de persones procedents de la concentració d'España Existe "s'unien per la seua afinitat ideològica". Algunes d'elles van traure banderes i algun xiulet, "demostrant així la seua disconformitat per la celebració de la cavalcada" de les Magues de Gener, segons el Govern, la qual cosa va motivar el cordó policial per a separar afins i contraris a l'esdeveniment.

En total, durant tot el dispositiu policial es van identificar 14 persones contràries a la cavalcada, quatre d'elles propostes per a ser sancionades per infringir la Llei de protecció de la seguretat ciutadana.

RUFIÁN REBUTJA LA IMPUNITAT AMB L'EXTREMA DRETA

Rufián també preguntava al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el criteri per a efectuar una detenció quan és "manifestament culpable d'una agressió" i si "pensa prendre mesures per a evitar que continue la impunitat amb l'extrema dreta en els carrers de València", recordant "la inactivitat de les forces i cossos de seguretat de l'Estat front les agressions ultres en diferents concentracions i manifestacions en el País Valencià".

En la seua pregunta, el parlamentari del grup Republicà lamentava l'intent de boicot a aquest acte festiu dedicat a la infància. "Segons testimoniatges gràfics en xarxes, la cavalcada no va obtindre quasi cap protecció policial durant la gran majoria del recorregut (...), a pesar del coneixement que tenia Delegació de Govern de l'existència d'una contramanifestació de signe ultradretà", denunciava.

El diputat d'ERC rebutjava així que "en els vídeos publicats, a més d'insults i improperis constants que dificultaven els festejos, es van produir agressions físiques als organitzadors per part dels ultres sense que la Policia procedira a cap detenció, limitant-se a 'separar' els agressors dels agredits'".