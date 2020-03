No todo son abrigos en The North Face: cinco prendas de calidad que puedes comprar a buen precio en Amazon

Comienza la cuenta atrás para la llegada de la primavera, una temporada querida y odiada a partes iguales; deseada por aquellos que disfrutan de más horas de luz al día y de las buenas temperaturas; despreciada por aquellos alérgicos que se pasan el día pañuelo (y móvil) en mano. Aunque ya llevamos unas semanas disfrutando de unas inusuales temperaturas primaverales y a pesar de que todavía puede hacer mucho frío, los escaparates comienzan a llenarse de estampados vivos y más refrescantes.

Sin embargo, nunca es mal momento para conseguir prendas de invierno para cuando lleguen las bajas temperaturas y menos si es a buen precio. Y es que a nadie le apetece comprar un abrigo en pleno verano, pero hay que ser previsores y saber que podemos ahorrarnos dinero si lo hacemos así.

Conscientes de ello, en Amazon han rebajado algunas prendas básicas de la marca The North Face, una firma de gran calidad especializada en ropa de montaña, que también se puede emplear a diario. Para ponértelo fácil, hemos seleccionado algunas gangas que no puedes dejar pasar.

Un básico a buen precio

Camiseta clásica North Face. Amazon

Hay prendas que no pueden faltar en ningún armario y es que nos pueden librar de muchos apuros. Y esta camiseta negra es una de ellas. Su clásico corte de manga corta con cuello redondo, que se ha convertido en un clásico de The North Face, nunca pasa de moda y nos puede solucionar cualquier look. Está confeccionada con tejido FlashDry, que elimina el exceso de humedad para mantenerte seco. Ahora, con un 33% de descuento en todas las tallas.

Sudadera amarilla, al 41% de descuento

Sudadera amarilla hombre The North Face. Amazon

No hay nada como darle color a nuestro fondo de armario y, para ello, esta sudadera amarilla de The North Face es la más indicada. Tejido cómodo y de calidad para el día a día, con un interior de forro polar para proteger del frío. En Amazon, se puede adquirir la prenda de la talla L con una rebajada del 41% y un precio final de 53,50 euros. El resto de tallas cuestan 90 euros.

Pantalones para hombre, al 48%

Pantalones para hombre The North Face Amazon

De tejido impermeable, transpirable y resistente. Así son estos pantalones de The North Face que nos mantendrá secos y cómodos en los entornos más húmedos. Su cinturilla es elástica y cuenta con lengüetas de ajuste con velcro en los tobillos. Ahora, la talla XL tiene el mayor descuento de Amazon, un 48% y se puede conseguir por 49,20 euros. El resto de tallas disponibles tiene desde un 29% y hasta un 40% de oferta.

Chaqueta para ella, al 67% de descuento

Chaqueta North Face. Amazon

Todas las tallas disponibles de esta chaqueta en Amazon superan el 50% de descuento, aunque la S es la que cuenta con la mayor oferta, en concreto, un 67%. Así, puedes conseguir una prenda de calidad, con puños elásticos para que se ajuste a la perfección y un tejido impermeable por 43,07 euros. Además, y para facilitar las escapadas a la montaña, lleva dos bolsillos con cremallera.

Sudadera casual, al 50%

Sudadera mujer de The North Face. Amazon

Lucir una prenda deportiva sin perder el estilo es posible si se cuenta con lo necesario. Por ello, esta sudadera de The North Face, al 50% en las tallas S, L y XL, es la más adecuada. Colores vivos, con terminaciones elásticas y elaborado con un tejido de calidad, que aporta calidad. Así es esta prenda.

