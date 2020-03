Un brote de coronavirus canino provoca el aislamiento de los galgos de carrera

Greyhound Racing Victoria, el organismo que regula las carreras de galgos en Victoria, Australia, ha aislado a todos los nuevos galgos que llegan después de que se haya detectado un brote de coronavirus "para evitar una mayor propagación de la enfermedad, informan medios locales.

El brote no está relacionado con el Covid-19 que se originó en Wuhan, China. Se trata de un coronavirus canino queno se transmite a los humanos y no es mortal en los perros. Sin embargo, el organismo pretende "proteger la salud y el bienestar de los perros afectados y aquellos en riesgo de infección".

"Aunque actualmente el virus está aislado solo en una propiedad, hemos tomado estos pasos para garantizar el bienestar de los perros, así como el mantenimiento de los campos de carreras", explicó el presidente de GRV, Alan Clayton, en un comunicado.

El coronavirus canino ha sido una enfermedad activa en todos los perros (domésticos y de trabajo) durante algún tiempo en Australia, con brotes similares en galgos en otros estados desde el comienzo de este año. "El virus hace que los perros tengan resfriados, vómitos y, a veces, diarrea", detallan.