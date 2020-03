Cantó anuncia que Cs negocia amb el PSPV per a governar Torrent

Cantó ha remarcat que l'acord no està tancat i que els grups municipals de Cs i el PSPV negocien de moment els pressupostos i la seua possible entrada en l'equip de govern, encara que ha confiat que puga arribar "a bon port" i ha destacat la importància d'una localitat com Torrent.

"És molt poc habitual arrancar al PSC valencià dels braços de Compromís i Podem i portar-ho al centre, però en alguns llocs ho hem aconseguit", ha asseverat en roda de premsa en Les Corts, qualificant d'"extraordinari que el PSOE no mire de forma generalitzada a l'esquerra i al nacionalisme".