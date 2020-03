El acto institucional del Día Internacional de la Mujer será este viernes en el Campo San Francisco

La plantación del roble tiene un carácter simbólico, significa vida, fuerza de voluntad, valentía y sabiduría. "Queremos que sea un homenaje a todas las mujeres que con su fuerza luchan diariamente e incansablemente contra las desigualdades", ha señalado la concejala delegada de Políticas Sociales, Leticia González, en rueda de prensa este lunes.

La campaña 'Construyendo igualdad', promovida desde el Ayuntamiento de Oviedo, pretende construir una ciudad igualitaria sin olvidar que es una tarea que afecta a toda la población y que solo con el esfuerzo e implicación de toda la ciudadanía se puede lograr. "Todas nuestras actuaciones van encaminadas a reforzar la educación en igualdad. Por ello, hemos dotado de especial relevancia a las actividades dedicadas a la infancia y a la adolescencia poniendo el foco en la educación", ha explicado la edil del PP.

Entre las actividades que se vienen desarrollando desde el 19 de febrero, se incluyen rutas senderistas, una exposición de materiales informativas y de sensibilización en el Hotel de Asociaciones Santullano, un taller de prevención de bullying en el IES de Trubia, talleres de autodefensa para mujeres a cargo del director nacional de autodefensa de la R.F.E. de Karate, José Luis Prieto, en el Palacio de Deportes y la presentación de la novela de Pilar Sánchez Vicente 'Lloramos en Gibraltar por Cadalso y Barceló' en la Biblioteca de San Lázaro; entre otras.

González ha informado de que finalmente no habrá declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer y ha acusado al PSOE y Somos Oviedo de no querer llegar a un acuerdo para el 8 de marzo. Considera que el texto presentado por ellos hace referencia al pacto de gobierno entre ambas formaciones, además de incluir connotaciones políticas.

A su juicio, "es un acto de irresponsabilidad de la izquierda" el no haber podido llegar a un acuerdo y ha recordado que lo mismo ocurrió el 25 de noviembre con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Les acusa además de no tener voluntad de diálogo y de aprovecharse políticamente de temas tan sensibles y que atañen a todos como es la violencia de género. "Desde la Concejalía seguiré por la línea de trabajar por las mujeres y por la igualdad", ha recalcado.

González ha destacado que el texto presentado por el equipo de gobierno era "apolítico" y "totalmente neutro". Este texto fue pasado al resto de Grupos Municipales para su análisis y para que trasladasen sus aportaciones, "directamente nos pasaron un texto absolutamente alternativo", ha añadido.

Respecto a la reunión con colectivos feministas, González ha dicho que el encuentro no se llegó a producir debido a que el motivo de la misma era solicitar la autorización para la huelga del 8 de marzo, una cuestión que es competencia de Delegación del Gobierno y no de la Concejalía de Políticas Sociales. "El motivo de la reunión no era competencia nuestra", ha concluido la edil.