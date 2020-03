Inspección Educativa acude a un colegio concertado de València que preguntó a alumnos si "practicaban la homosexualidad"

En dicho cuestionario, que ha trascendido a través de las redes sociales, se asegura que el Sexto Mandamiento (No cometerás actos impuros) "manda conservar la pureza del cuerpo y el alma" y añade que "para saber si cumplimos con ese mandamiento, nos podemos preguntar: ¿He cometido adulterio o fornicado?; ¿He visto algún tipo de pornografía?; ¿Me he permitido tener pensamientos y deseos morbosos? ¿He dominado mis pasiones? ¿He practicado la homosexualidad?; ¿He practicado la masturbación?".

Tras conocer la existencia de estas preguntas, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha recalcado que "todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de impartir el currículo oficial establecido para cada asignatura y estos contenidos no se adecuan a la asignatura de Religión".

Desde el departamento que dirige Vicent Marzà califican de "totalmente inapropiado el cuestionario, que atenta contra la intimidad del alumno, contra la ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI y contra la ley 26/2018 de Derechos y garantías de la infancia y la adolescencia". "Atenta de fondo contra los derechos humanos basados en valores de respeto a la intimidad, diversidad y pluralidad", afirman a Europa Press.

Por ello, informan de que la Inspección educativa ha programado una visita al centro este lunes para recabar la información de primera mano y verificar todo lo que haya sucedido. A partir del informe que se elabore se actuará. Así mismo, resaltan que es "muy importante que en estos casos se pueda contar con quejas por escrito para poder probar de forma administrativa y eficaz que esa situación se ha dado en un aula".

El caso ha provocado también reacciones políticas, como las del portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, quien ha aseverado que los contenidos distribuidos en el colegio "van en contra de la Ley valenciana LGTBI y de los derechos de los niños y niñas" y, por esa razón, ha felicitado a la Inspecció Educativa por actuar de oficio. "Ni un paso atrás en igualdad", exclama en un mensaje colgado en Twitter.

"HECHO AISLADO"

Por su parte, desde el Colegio Inmaculado Corazón de María han pedido disculpas y confían en que "este hecho aislado no se convierta en bandera contra la asignatura de Religión".

La dirección del colegio admite, en un comunicado, que el cuestionario enviado a los alumnos es "inadecuado, y así lo ha reconocido la profesora responsable de este grupo en un comunicado posterior a los mismos alumnos".

"Promovemos un proyecto inclusivo e integrador al que nos debemos en todo momento. En colaboración con las familias y con el deseo de que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje, promovemos la educación integral desde una visión trascendente de la persona y del mundo que propone a Jesucristo como máxima realización del ser humano", afirman.

En este punto, los responsables de la entidad educativa se disculpan por "no haber sabido responder a nuestro proyecto educativo cristiano en esta ocasión" y añaden que tomarán "las medidas oportunas para que, de acuerdo con el compromiso con un sistema educativo de calidad que implica a todos los miembros de la comunidad educativa, se prevengan errores de este tipo que pueden llegar a identificarse con una falta de respeto por algunas opciones de vida y que nada tienen que ver con nuestra concepción del ser humano".

Además, agradecen a los padres que les hayan hecho llegar su malestar porque eso les "ayuda a mejorar". "Ellos son partícipes del colegio y de la educación de sus hijos y les garantizamos que pondremos todo nuestro empeño en que este tipo de errores no vuelvan a Les pedimos que la confianza lograda en tantos años al servicio de la educación en Valencia no se vea quebrantada por esta circunstancia.Esperamos que este hecho aislado no se convierta en una excusa para atacar la asignatura de Religión y a la educación católica que se imparte en nuestro país con las máximas garantías de respeto por la legalidad vigente y por los mandatos de nuestra Constitución", concluyen.