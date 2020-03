Cantó (Cs) celebra el suport "massiu" a Arrimadas i valora amb naturalitat la candidatura del militant valencià

"Ara, qui pot parlar amb legitimitat en nom dels afiliats és Inés Arrimadas: pot ser la primera dona presidenta d'Espanya", ha asseverat aquest dilluns en roda de premsa. El 78% dels compromissaris triats pels afiliats perquè els representen en l'assemblea general del 14 i el 15 de març són afins a la portaveu de Cs en el Congrés.

Cantó ha assegurat que se sent "molt satisfet" de formar part de l'Executiva d'Arrimadas i ha destacat que la Comunitat Valenciana està per damunt de la mitjana en els suports a la seua candidatura. "Tant de bo aquest projecte siga en breu el guanyador, és el que necessita aquest país i aquest partit", ha defès.

Es tracta d'una candidatura que vol que "tots els afiliats defenguen el mateix estiguen on estiguen i que totes les comunitats tinguen els mateixos drets". "Un Ciutadans que ocupe eixe espai en el centre, que és on realment estem", ha recalcat, remarcant que "a vegades s'oblida que Cs governa en moltíssims ajuntaments amb el PSOE".

El síndic 'taronja' ha tornat a criticar que el PSOE seguisca apropant-se "al nacionalisme i el populisme" i ha garantit que sempre els estendran la mà quan òbriga la porta a pactar amb Cs, si bé creu que "quan pot triar, tria Podem, Compromís o Esquerra Republicana".

Sobre la candidatura de l'afiliat valencià, ha posat l'accent que Cs "és un partit obert" en el qual poden sorgir alternatives i ha promès que no hi haurà aspirants "discutint o confrontant models". "Per a nosaltres és bastant natural: són una primàries i estem acostumats", ha afirmat.

Per la seua banda, ha promès aportar "treball, hores i tota la força" a la candidatura d'Arrimadas, "la líder que tot el constitucionalisme voldria tindre". "Inés seguirà barallant per un partit que lluite per la igualtat, contra el nacionalisme i per la regeneració", ha exclamat, destacant que "la corrupció ha acabat" en les comunitats on governa Cs com Andalusia o Madrid.

"Ens sentim molt orgullosos i podem fer bandera: som un partit necessari perquè baralla contra el nacionalisme de forma més decidida que el PSOE i un PP que segueix fent picades d'ullet de forma perillosa al nacionalisme en llocs com Galícia", ha defès.