Huawei Enjoy 10e, un nuevo modelo básico que esconde una potente batería

Los fabricantes introducen no pocas variantes y versiones de sus modelos. Huawei refleja la dinámica en la serie Enjoy enfocada en primer término al mercado chino, ya que a la lista integrada por el Enjoy 10 Plus, el 10 a secas y el 10S se suma ahora el Enjoy 10e. Un móvil de gama de entrada (parte de 999 yuanes, lo que serían 129 euros al cambio) que no obstante presenta algún rasgo llamativo, como su potente batería de 5.000 mAh.

La modestia del Enjoy 10e y el hecho de que está destinado a quienes se guían ante todo por el precio se reflejan por ejemplo en el escaso alcance de su cámara principal, de 13 megapíxeles, acompañada en la parte trasera de una lente de profundidad de 2 MP. Contar con solo dos cámaras (tres con la del frontal, de 8 MP y alojada en un notch) choca con la tendencia actual.

El dispositivo, con una pantalla HD+ de 6,3 pulgadas, exhibe asimismo su rango básico en el tipo de procesador, un MediaTek MT6765. En contraste figuran el mencionado rendimiento de la batería así como el almacenamiento interno, ya que en una de sus vías ofrece 128 GB.

Llega en tres colores y en configuraciones de 3 GB + 64 GB, 4 GB + 64 GB y 4 GB + 128 GB. Esta última opción, la más completa, implica un coste de 1.199 yuanes, es decir, 155 euros.

Los otros tres Huawei Enjoy

Los modelos Enjoy 10 Plus y Enjoy 10 (Huawei)

Por comparar sus especificaciones, el Enjoy 10 Plus cuenta con una pantalla de 6,59 pulgadas, tres cámaras traseras (una principal de 48 MP), una frontal periscópica, procesador Kirin 710F, batería de 4.000 mAh y configuración máxima de 8 GB + 128 GB. El 10s comparte chip, batería y recorrido de la cámara principal, si bien se diferencia en la pantalla OLED de 6,3 pulgadas y en el notch del frontal.

Por su parte, el Enjoy 10, el más sencillo hasta la irrupción del 10e, tiene dos cámaras detrás (la central también de 48 MP) y una delantera integrada en la parte izquierda de la pantalla y contempla los 6 GB de RAM.

De momento se desconoce si el Huawei Enjoy 10e aparecerá en Europa, situación en la que, como suele ocurrir, no sería descartable un cambio de denominación.