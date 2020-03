Monago considera que la Junta "ha quebrado" y tacha a Vara de ser el "campeón de la inestabilidad presupuestaria"

En esta línea, José Antonio Monago ha criticado que, de momento, los funcionarios extremeños no vayan a percibir la subida del 2 por ciento en sus nóminas o el desarrollo de la carrera profesional, a pesar de que se suscribió un acuerdo que recogía este aspecto el pasado mes de mayo y apareció publicado en el DOE el día 21 de ese mismo mes, en días previos a las elecciones, ha dicho.

"Prometió, firmó, se hizo la foto, engolosinó a decenas de miles de funcionarios y empleados públicos de Extremadura y ahora, cuando toca pagar, se olvidó", ha dicho el 'popular' en una rueda de prensa en Mérida en la que ha considerado que dicha campaña electoral fue "una estafa" porque se prometió "a sabiendas de que estaba quebrada la Junta de Extremadura.

Así, Monago ha lamentado que los empleados públicos extremeños, que son además los que tienen menor nivel de renta de España, ha apuntado, no vayan a cobrar la subida frente a los de otras comunidades que tienen más capacidad y que sí cobrarán esa subida del 2 por ciento.

Además, ha indicado Monago que le gustaría que Vara diera la cara en este sentido y que no mande a la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, a "ponerse de perfil"

En este punto, ha recordado que el Gobierno de España debe a Extremadura 86 millones de euros del IVA de 2017, una cantidad menor a la correspondiente a la subida del 2 por ciento a los funcionarios, por lo que ha instado a Vara a reivindicar esa cantidad.

"No te sobra el dinero, no tienes un duro, has quebrado las cuentas públicas y el señor Sánchez te debe 86 millones de los extremeños y tú no reivindicas, ha afeado Monago a Guillermo Fernández Vara.

FUNCIONARIOS DEL SES QUE NO HAN COBRADO

Asimismo, Monago ha criticado que haya "miles de funcionarios del SES que a día de hoy no han cobrado" sus nóminas de febrero y ha contrapuesto este hecho con su gestión, tanto en el Ayuntamiento de Badajoz como concejal como en la Junta como presidente, en donde no "pasó nunca" este hecho.

Así, y preguntado por este hecho, el presidente de los 'populares' extremeños ha explicado que las redes sociales están "ardiendo de gente" que está informado de esto y, para Monago, el "problema" es que "no hay un duro" y no se debe echar la culpa, ha dicho, a cuestiones como el programa informático.

Para Monago, la nómina de un trabajador es "sagrada" y es lo que "más seguridad" le genera en su puesto de trabajo, por lo que ha añadido que la administración no puede fallar al respecto.

Así, José Antonio Monago ha dicho que entiende el "malestar" de diferentes sectores a los que se le prometió todo en elecciones y ahora se les "ha caído el sombrajo", a lo que ha añadido que al PSOE se le va a hacer "muy cuesta arriba la legislatura".

JEFE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Por otro lado, también ha indicado Monago que no sabe "para qué" han hecho a Fernández Vara jefe de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones ya que éste, en su opinión, no tiene "capacidad de reivindicación.

En este punto, Monago ha recordado que ya se ha anunciado un "recorte" de la PAC en torno al 10 por ciento; en los Fondos de Cohesión, que puede llegar a más del 20 por ciento; o que se ha repartido un fondo de transición justa de 7.500 millones en Europa, de los que España recibirá unos 300 millones y Extremadura nada.

"Es el mundo al revés. Si me permiten la expresión, al que tiñe de negro su paisaje, billetes verdes, y quien lo tiñe de verde, futuro negro", ha lamentado.