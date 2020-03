Francisco Igea: "La coalición PP+Cs implica insistir en una estrategia que nos ha dado pésimos resultados"

"Hay partido". Francisco Igea sabe que tiene poco que perder. Se presenta a las primarias de Ciudadanos porque quiere un partido "abierto y que no tenga miedo al debate interno". Muy crítico con la candidatura de Inés Arrimadas, cuenta a 20minutos cuál es su plan para el partido naranja después de "cometer errores graves".

¿Qué lectura hace de los resultados en la elección de compromisarios?

Creo que es un exitazo. Hemos estado por encima del 30% y hemos ganado en sitios importantes como Galicia, Cádiz, Málaga, y el porcentaje de voto global a las candidaturas de Inés no llega al 50%. Hay partido. Aquellos que decían que esta era una opción minoritaria saben ya que se han equivocado, a pesar de que en un sistema mayoritario encubra estos resultados.

¿Por qué se presenta a las primarias de Cs?

Porque creo que hay que cambiar este partido. Somos un partido imprescindible para este país y yo me presento porque Cs está en serio riesgo, ha cometido errores graves y creemos que hay cosas esenciales que hay que cambiar para volver a ser útiles para la sociedad. Por la otra parte no hemos visto análisis y autocrítica.

¿Qué tiene que cambiar Ciudadanos?

Tiene que cambiar su organización, su estrategia, su sistema de alianzas y su estrategia de comunicación.

¿Por qué no hubo acuerdo con Arrimadas?

Porque no hubo por su parte ninguna voluntad de sentarse y hablar para llegar a ese acuerdo. El hecho cierto es que Inés, desde el primer segundo, dijo que ella solo lideraría el partido con su proyecto y que no lo lideraría con un modelo más participativo. Creo que el modelo de partido es esencial y creo que el modelo cesarista ha hecho que se tomen decisiones equivocadas y que sus militantes y sus votantes se vayan despegando. Esto fue el problema: una falta de voluntad absoluta.

¿Hasta dónde tiene que llegar el poder de la militancia?

Nadie ha hablado de un partido de baronías. Es una etiqueta que por más que se repita no es cierta. Queremos ser un partido como los liberales de Canadá, cuya organización territorial se elige democráticamente. Eso no supone romper con la unidad de mensaje ni supone la existencia de baronías. Baronías son las que hay ahora, que tenemos virreyes nombrados por la Ejecutiva que no rinden cuentas nada más que al presidente. Eso es un gravísimo error, muy poco democrático, muy nobiliario y muy poco meritocratico.

¿Cómo sería entonces el Cs de Igea?

Sería un partido liberal, moderno, abierto, que mantiene la unidad de mensaje pero está abierto al debate interno, que no tiene miedo al debate ni al acuerdo a izquierda y derecha. Sería un Cs mucho más centrado que no basaría su política en el anti. Sería propositivo.

¿Está incómodo con la coalición PP+Cs?

No es que estemos incómodos, sino que la sociología electoral nos dice que los resultados no son ni mucho menos una suma, al revés. Perdemos además nuestra imagen, nuestro sitio en el centro y persistimos en una estrategia de alianzas que nos ha dado pésimos resultados electorales. Pero por último y más importante no sabemos dónde está nuestro programa.

¿En qué sentido?

Hemos llegado a un acuerdo con el PP en el País Vasco en el que yo no he visto nuestro programa. Y yo estoy en política para hacer cosas, no para colocar cargos. Está bien ser antinacionalistas, pero soy mucho más proigualdad, prolibertad…

¿Tiene que dar Cs prioridad a los pactos con el PSOE?

No, Cs tiene que dar prioridad a sus políticas, no en quién tiene una línea roja. Acordar con aquellos con quienes podamos llevar lo más lejos posible nuestro programa. Hablamos con todo el mundo, no tenemos vetos, no tenemos líneas rojas más allá de nuestras políticas. Dicho eso, vamos a intentar sacar lo más posible nuestros programas.

¿Entiende entonces que el problema de Cs empezó con el veto de Rivera a Sánchez?

La pérdida de la oportunidad del pacto de los 180 escaños es algo que todos lamentamos, todos los españoles, no solo los militantes de Cs. Es una de las cosas que los españoles más nos echan en cara. Es verdad que podría no haberse conseguido, pero tendríamos que haberlo intentado y mostrado de una manera clara.

¿Está Cs a tiempo de remontar el vuelo?

Seguro. Existe un enorme espacio electoral en el centro, donde está la mayoría de votantes moderados, está buscando un partido. Ese espacio se va a ocupar, y lo mejor sería que lo ocupara Cs. Si nos empeñamos en no ocuparlo, alguien lo ocupará.

¿Está Cs dejándose influir por el discurso de Vox?

Espero que no. La verdad es que ahí tenemos un problema más de imagen que de estrategia. Tenemos que ser capaces de decir que nosotros nunca vamos a renunciar a nuestra política de derechos y libertades por mantener un gobierno. Ese mensaje tenemos que conseguir que cale.

¿Qué diferencias hay entre su labor como vicepresidente y la de Aguado, que apoya a Arrimadas?

Bueno, hay unos cuantos meses todavía. Llevamos poco tiempo en el Gobierno. No hay diferencias esenciales donde gobernamos. Somos los únicos que hemos cogido la Consejería de Sanidad, que supone una buena parte del presupuesto.

¿Cómo valora la política de impuestos planteada por el Gobierno de coalición?

La izquierda relaciona más impuestos con más recaudación, y son dos cosas diferentes. No podemos decir que se puede sostener el Estado del bienestar sin recaudación, pero el ejemplo puede ser Irlanda. No está en la parte alta del PIB de Europa, pero tiene una fiscalidad baja para asegurar empresas, empleabilidad, etc. De hecho, el año en el que más recaudación hubo en España fue cuando pactamos la rebaja fiscal con el PP.

¿Se ve fuera si pierde?

No, en absoluto. Seguiré trabajando como vicepresidente, para aquello para lo que me eligieron los militantes de Cs en Castilla y León. Sigo compartiendo el programa. Aquí estamos discutiendo sobre estructura, sobre estrategia y sobre organización.