Per la seua banda, el Centre de Coordinació d'Emergències recorda que aquest dilluns està activat el nivell taronja per vents en les tres províncies i per fenòmens costaners a València i en el litoral sud de Castelló.

Així mateix, hi ha risc de fenòmens costaners en el litoral nord de Castelló i Alacant i de nevades a Castelló, segons han assenyalat les mateixes fonts.