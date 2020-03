¿Quieres que tu casa huela a 'McDonald's'? Estas velas te encantarán

Salir de un restaurante oliendo a fritanga no suele hacer demasiada gracia y, en cualquier caso, no suele figurar entre los puntos que alguien destacaría del local. Digamos que "me encanta la comida y adoro llevarme el olor en el jersey" no suele ser un comentario habitual.

Pero, como siempre, hay gente para todo, y hacer que tu casa huela como un McDonald's es algo que a mucha gente la parece una idea estupenda. Solo así se explica que la popular cadena haya lanzado velas que huelen como su hamburguesa Cuarto de Libra y que ya se hayan agotado.

Creadas para celebrar el 50 cumpleaños de una de sus hamburguesas más populares, la colección de velas repasa los ingredientes de este plato con olor a ketchup, a ternera, a queso o a pepinillos, entre otros. Cabe suponer que si se encienden todas a la vez, la casa pronto se impregnará con ese inconfundible aroma a hamburguesa de McDonald's.

Pero si el éxito de este producto sorprende, más curioso resulta comprobar que la idea no es nueva y que hace ya un año una empresa de Nueva Zelanda lanzaba al mercado velas con olores inspirados en algunos de los platos de McDonald's, como su hamburguesa con queso.