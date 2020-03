El decreto de guías turísticos enfrenta a Franco con el presidente de Cecam al que pide "rectificar públicamente"

De este modo ha reaccionado Franco, preguntada por los medios sobre el enfrentamiento surgido sobre este asunto en la inauguración en Toledo de la primera jornada de formación Raíz Culinaria, después de que Cecam alegara que el hecho de conocer "minutos antes" que en la reunión prevista para el pasado 21 de febrero la consejera no asistiría "imposibilitó que dicho encuentro tuviera lugar".

"Hay una cuestión de formas y le pido al presidente de Cecam que rectifique públicamente las declaraciones que están haciendo respecto a la anulación de una reunión que impidió que se siguiera con el debate del decreto. La reunión estaba convocada con la directora general de Turismo, el secretario de la Consejería y el delegado provincial de la Consejería y esa misma mañana la cancelaron. Me parece una falta de respeto no solo a las personas que asistieron a la reunión sino al Gobierno regional, porque Gobierno también son los directores generales y el secretario como el presidente, el vicepresidente y la consejera", ha defendido Franco.

Y es que la titular regional de Economía ha añadido que, en las conversaciones que mantuvo con el presidente de Cecam el 11 de febrero le manifestó "que puesto que las alegaciones presentadas exigían un debate más técnico, ese encuentro de carácter más técnico se tendría que celebrar sin contar con su presencia ni con la mía".

"Por lo tanto -ha proseguido Franco- no ha sido este Gobierno quien ha impedido este diálogo. Ha sido la patronal la que ha cancelado una reunión que iba a contar con esas personas en representación del Ejecutivo autonómico y que merecen el mismo respeto que quienes nos sentamos en el Consejo de Gobierno, porque está gente está en el desarrollo reglamentario de las leyes".

VOLUNTAD DE CONSENSO DEL GOBIERNO

Dicho esto, y tras precisar que no quiere hacer de esta cuestión de los guías de turismo una "pelea mediática", ha defendido que en este asunto "se ha avanzado mucho" y el Gobierno regional ha demostrado capacidad de diálogo y consenso, pues el borrador de decreto que se está negociando es el sexto. "Pero hay líneas que no queremos traspasar, como que Castilla-La Mancha sea la única región del país que impida que guías de otras comunidades puedan trabajar en nuestra región".

"Pedimos sensatez. Muchas de las personas que se erigen en representación de los guías han conseguido sus habilitaciones fuera de Castilla-La Mancha, por tanto el no reconocer su actividad y profesión en la actualidad supondría reconocer que hasta ahora no estaban acreditados por la administración competente para poder realizar la actividad de guía", ha insistido Franco, que ha añadido que el Gobierno regional "no es quién para decir a estas personas que ahora no pueden trabajar cuando llevan haciéndolo dignamente" mucho tiempo.

Luego de reiterar que el decreto de su departamento aboga por un modelo "consensuado" que recoge las reivindicaciones del sector con ciertas líneas que no se deberían de traspasar, ha lamentado que "haya gente que se está sumando a la posición de las asociaciones de guías y de Fedeto respecto al decreto, que han tenido reuniones conmigo y en ningún momento han puesto sobre la mesa su posición respecto a la tramitación de la normativa".

"Pido decir en los medios lo que se dice en los despechos y en las reuniones. Esto no lo digo ni por Fedeto ni por la asociaciones, que así me lo han manifestado, sino por la gente que ahora se suma a esta reivindicación por tierra, mar y aire para intentar impedir una tramitación que es necesaria, porque lleva tiempo sin regularse en Castilla-La Mancha, y se precisa de una normativa necesaria para que puedan trabajar los guías".

"No estamos impidiendo el diálogo, estamos fijando posición. A los que hablan ahora en voz de Fedeto les pediría que lo hagan también en las reuniones que mantenemos", ha insistido la consejera, que ha finalizado precisando que el decreto que ha de regular esta actividad tiene carácter regional y no es solo para Toledo.